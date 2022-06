Uno show di colori (Video)

Salone Glamour diventa “Segreti di Stile”

MACERATA - La parrucchieria in via Zincone si rinnova, accanto alla titolare Loretta Genangeli la più fedele allieva Federica Bianchi. Il colore protagonista della giornata e punto di forza apprezzato dalla clientela

1 Giugno 2022 - Ore 14:13 - caricamento letture Inaugurazione del nuovo brand Segreti di Stile

Quarant’anni di esperienza che non devono andare perduti, così Loretta Genangeli, parrucchiera a Macerata in via Zincone ha deciso di dare continuità al suo Salone Glamour coinvolgendo l’allieva più talentuosa, Federica Bianchi in una nuova sfida “Segreti di Stile”.

E’ il nome della parrucchieria specializzata in colore che oggi è stata salutata dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli insieme alla presidente della Fondazione Carima Rosaria Del Balzo Ruiti: «Sono una vecchia cliente, è un luogo dove si respira oltre ad una grande professionalità anche una grande umanità». Per la giornata inaugurale il salone ha offerto ai clienti un “Color show” ripetuto dalla mattina alla sera.

Un suggestivo gioco di luci e suoni che ha avvolto il salone rimandando alla linea scelta da Loretta Genangeli: «Questo nuovo brand ci rappresenta in pieno perchè in uno scrigno racchiudiamo tanti anni di esperienza, il colore ci permette di essere creativi e far viver esperienze diverse alle nostre clienti, con percorsi di benessere legati al mondo del colore e del taglio». «E’ un giorno molto importante – dice emozionata Federica Bianchi, nuova socia del salone – lavoro con Loretta da quando avevo 14 anni e ho imparato tutto da lei».

