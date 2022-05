Crolla una casa (Foto/Video)

Unità cinofile al lavoro

per la ricerca di persone

SOS scattato poco dopo l'una, l'edificio a Montone di Fermo era disabitato da tempo ma i vigili del fuoco vogliono la certezza che al suo interno non vi fosse nessuno

Apprensione questa notte a Montone di Fermo per il crollo di una casa disabitata. L’sos ai vigili del fuoco è scattato poco dopo l’una e così sul posto sono arrivati diversi equipaggi del comando provinciale del 115.

E con loro anche un’unità cinofila per la ricerca delle persone tra le macerie. Sì la casa era disabitata da anni ma i vigili del fuoco, al loro arrivo, non potevano ovviamente avere la certezza matematica che all’interno dell’edificio non ci fosse qualcuno a dormire ‘clandestinamente’. E così sono state allertate anche le cinofile. Il 115 è al lavoro da questa notte. I vigili del fuoco hanno illuminato la zona e iniziato tutte le operazioni per la messa in sicurezza dello stabile per accertarsi che al suo interno non vi fosse nessuno.

