Festa dei tifosi al Madeira,

“Lube nel Cuore” celebra lo scudetto

CIVITANOVA - Appuntamento lunedì sera, la rappresentante del gruppo organizzato di supporter Giuliana Grifantini: «Avremmo voluto festeggiare i nostri campioni subito dopo l'impresa per averli tutti presenti ma non è stato possibile»

20 Maggio 2022 - Ore 12:02 - caricamento letture

Dopo una stagione così intensa e uno Scudetto così prezioso, il terzo di fila della Lube, settimo nella storia per il Club biancorosso, non può mancare un momento conviviale tra tifosi, società e protagonisti. A chiamare a raccolta i Predators è il gruppo organizzato ‘Lube nel Cuore’ con l’iniziativa ‘Scacco Ma7to’, cena di lunedì 23 maggio alle 20,30 allo chalet civitanovese “Madeira Brazilian Beach and Food” sul lungomare sud.

«Avremmo voluto festeggiare i nostri campioni subito dopo l’impresa per averli tutti presenti – ha spiegato Giuliana Grifantini, rappresentante del gruppo organizzato di supporter -, ma non è stato possibile. Sarà comunque una bellissima occasione per celebrare questo importante traguardo in compagnia della Coppa e vari ospiti speciali». Per info e prenotazioni chiamare entro le 19 di sabato 21 maggio al numero 3402831166 o al 3396414997.

