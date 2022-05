La forza di Simon, la regia De Cecco,

la firma dello Zar:

«Il tricolore ancora sul nostro petto»

CAMPIONI D'ITALIA - Le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti del match che ha portato alla Lube il 25esimo titolo in bacheca

12 Maggio 2022 - Ore 00:23 - caricamento letture

Ha ricevuto il premio come Mvp della finale e lascerà la Lube, ma Robertlandy Simon è il volto di questo scudetto. La sua commozione a fine gara testimonia il livello del professionista, del campione che prima di andarsene ha voluto regalare a società e tifosi l’ennesimo trionfo della sua storia in biancorosso.

«Oggi è stato un giorno veramente meraviglioso, abbiamo fatto tutti il nostro pezzettino e compiuto qualcosa di incredibile per questa squadra dopo un anno difficile – sottolinea il gigante buono a fine partita -. Quando pensavamo che era finita la stagione abbiamo tirato fuori tutto il nostro orgoglio». Il colpo di coda della Lube, che dopo aver sfiorato a dicembre l’oro iridato in Brasile nella finalissima del Mondiale per Club contro il Sada Cruzeiro si riscatta centrando il settimo Scudetto, porta in bacheca il titolo numero 25 della storia del club cuciniero. I campioni d’Italia vantano ora 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe Italia, 3 Coppe Cev, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe. E’ il regista Luciano De Cecco a sottolineare: «Quando vinci è sempre bello, è stato difficile e impegnativo ma abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa in più. E’ stata una stagione non come quella sognata e potevamo fare anche meglio ma lo faremo l’anno prossimo».

Il capitano Osmany Juantorena, che ha vissuto una stagione tribolata e costellata da infortuni, a complimentarsi con i suoi per l’impresa: «Oggi era la nostra finalissima e ne abbiamo approfittato davanti questo pubblico bellissimo e abbiamo vinto. Il 21 aprile eravamo sotto 2-0 con Trento nessuno si aspettava che potessimo vincere lo scudetto e siamo qui e siamo i campioni d’Italia. L’anno scorso non c’era nessuno in questo palazzetto per via delle normative Covid ma fortunatamente siamo tornati alla normalità e questo scudetto è anche loro. E alla domanda: “Rimani il prossimo anno?” La risposta è secca: «Spero di sì».

Tocca allo Zar, Ivan Zaytsev, ricordare la prima vittoria con la Lube con tanto di parruccone colorato: «Ma non era di fronte alla nostra gente, è bellissimo vincere in casa e ha un sapore diverso. Credo che tutte le persone che hanno assistito stasera vanno a dormire felici, ha un sapore particolare questa partita per quello che abbiamo attraversato quest’anno, per tutte le difficoltà che siamo riusciti a superare. Sotto 2-0 con Trento ci siamo stretti e guardati: abbiamo detto che potevamo ancora vincere lo scudetto ed eccoci qua, oggi 11 maggio il tricolore rimane a Civitanova è ancora sul nostro petto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA