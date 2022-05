Il gotha della chirurgia avanzata

si confronta a Macerata, Pelagalli:

«Insieme per il bene delle donne»

SANITA' - I migliori chirurghi e anatomici d'Italia si sono dati appuntamento nel capoluogo per il corso avanzato organizzato dal primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia. A poche ore dal termine del congresso si è svolto nell'ospedale cittadino un intervento che ha applicato le più moderne tecniche sulle quali i medici si sono confrontati. LE FOTO

Una delle lezioni del corso avanzato a Macerata: il professor Forte disegna a mano libera

di Alessandra Pierini (foto di Andrea Petinari)

I più importanti chirurghi e chirurghi anatomici d’Italia si sono dati appuntamento a Macerata da domenica a martedì. Una tre giorni fortemente voluta dal dottor Mauro Pelagalli, primario del reparto di Ostetrici a e Ginecologia dell’ospedale di Macerata che negli ultimi 5 anni, con le sue competenze, la sua tenacia e determinazione, con un percorso intenso e deciso negli obiettivi, ha portato la Ginecologia di Macerata tra i centri di riferimento per la chirurgia oncologica e l’endometriosi severa.

Tanto che, a coronamento del corso, proprio ieri, a poche ore dal termine del corso avanzato e applicando le tecniche di cui si è parlato, il dottor Pelagalli e il suo staff, hanno operato una donna che da anni soffriva di dolori insopportabili e aveva una condizione di vita inaccettabile a causa di una grave endometriosi. «Abbiamo rimosso – spiega il dottor Pelagalli – l’utero e una parte della parete vaginale con tecniche modernissime e senza tagli. Il congresso di questi giorni ci ha reso orgogliosi perchè siamo nell’empireo dei centri di alta qualità e l’intervento di ieri è una ulteriore conferma».

Il congresso “Dalla chirurgia anatomia alla anatomia chirurgica” è stato inaugurato domenica al teatro Lauro Rossi alla presenza delle autorità cittadine tra cui l’assessore Filippo Saltamartini, la vice sindaca Francesca D’Alessandro, Elena Leonardi, presidente della Commissione Sanità in Regione e la pro rettrice di Unimc Benedetta Giovagnola.

Hanno portato i loro saluti la dottoressa Daniela Corsi, direttrice dell’Area vasta 3 e Nadia Storti, responsabile dell’Asur Marche. Dopo l’introduzione del dottor Mauro Pelagalli, la lettura magistrale del professor Marcello Ceccaroni su 120 anni di isteroctomia. nei giorni seguenti si è svolta una serie di letture magistrali a sfondo sociale filosofico, psicologico, anatomico e chirurgico.

«Questo congresso – spiega il dottor Pelagalli – nasce con intenzioni precise, confrontarsi su temi importantissimi quali la chirurgia avanzata e ultraspecialistica e le tecnologie più moderne per un approccio chirurgico tagliato sulla donna stessa. L’intento è un lavoro quasi sartoriale tenendo presenti tutte le esigenze di una donna che, dovendosi sottoporre ad un intervento complesso oncologico o di endometriosi severa, può avere pesanti ricadute sulla sua vita.

Discutere tutti insieme è un modo per far sì che le donne abbiano da un lato la radicalità necessaria e dall’altra la conservazione delle giuste condizioni vitali. Confrontarsi servirà inoltre ad ammodernare il modo in cui ci rapportiamo gli uni con gli altri».

Perché a Macerata? «Perché il livello di chirurgia – prosegue il dottor Pelagalli – che facciamo è altissimo, all’altezza di prestazioni che si fanno in ospedali importanti. Siamo nel territorio referenti per carcinoma dell’ovaio e dell’endometriosi severa avanzata. I risultati in medicina chiedono studio, tenacia, umiltà, attenzione a ciò che fa chi è più bravo. Entrare a far parte dell’empireo di centri di alta qualità è per me motivo di grandissimo orgoglio».

