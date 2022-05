Civitanova Cambia e la sicurezza urbana

Next gen a colloquio con don Luigi Merola

APPUNTAMENTI ELETTORALI - La civica che sostiene Mirella Paglialunga organizza un incontro per domenica alle 17 al Donoma. I giovani di Silvia Squadroni oggi alle 17,15 in piazza Conchiglia propongono “Birra e diritto – Il volto di una città che cambia”, a cui parteciperà anche l'avvocato Giuseppe Bommarito

«Il ruolo delle istituzioni non può limitarsi ad imporre limitazioni, ma deve mettere in condizione, cittadini ed esercenti, di garantire l’ordinato e tranquillo svolgimento della vita sociale». Queste le parole della lista civica “Civitanova Cambia”, che sostiene la candidata sindaca di centrosinistra Mirella Paglialunga e che domenica alle 17 al Donoma terrà un incontro pubblico in cui si parlerà di sicurezza urbana.

«Nel corso dell’incontro – spiega la lista – si analizzeranno i ruoli e le responsabilità degli amministratori locali e i ruoli e le competenze della polizia municipale, nei rapporti tra pubblico e privato. Si ritiene inoltre che, sul fronte della sicurezza urbana si debba migliorare sia in termini di prevenzione che di percezione. L’iniziativa fa parte integrante di un percorso di ascolto che si prefigge di dare vita ad un modello di partecipazione attiva e mutuale dei cittadini nello sviluppo complessivo della città». Interverranno nel dibattito pubblico: Mirella Paglialunga; Pier Paolo Rossi, consigliere comunale “Civitanova Cambia”; Juri Magrini, assessore politiche Sicurezza Urbana del Comune di Rimini; Sirio Vignoni, comandante della Polizia municipale di Porto Recanati; Alfredo Agustoni, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il corso di laurea di Sociologia e criminologia dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Modera: Alessandro Mazzaferro, candidato della lista civica “Civitanova Cambia”.

“Birra e diritto – Il volto di una città che cambia”. E’ invece il titolo dell’incontro organizzato dalla “Next gen” della candidata sindaca Silvia Squadroni. Appuntamento per questo pomeriggio alle 17.15 in piazza Conchiglia. Relatori dell’incontro Giuseppe Bommarito, don Luigi Merola e Alessia Pacini. Interverranno anche il consigliere comunale Stefano Ghio (RiformiAmo Civitanova) e Giuseppe Lepretti (SiAmo Civitanova).

