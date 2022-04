Incendio in via Conchiglia:

fiamme su un balcone (Video)

CIVITANOVA - Intorno alle 19 si è sviluppato un rogo che ha provocato parecchio fumo. Diverse le persone che hanno chiamato i vigili del fuoco per segnalare

30 Aprile 2022 - Ore 19:35 - caricamento letture Incendio in via Conchiglia

Fiamme nel centro di Civitanova intorno alle 19. A incendiarsi qualche materiale che si trovava sul balcone di una palazzina di via Conchiglia. Il fuoco ha provocato parecchio fumo e sono state diverse le telefonate ai vigili del fuoco di persone che hanno assistito all’incendio. Il fuoco e il fumo hanno annerito la parte esterna dell’abitazione. Sul posto c’è stato l’immediato intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Essendo scoppiato nel centro di Civitanova, di sabato pomeriggio, in una parallela del corso, diverse persone hanno notato il fumo e chiamato i soccorsi. Qualcuno ha anche fatto foto e video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA