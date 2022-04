Fabio Frizzi Quartet,

concerto al teatro Apollo

MOGLIANO - L'appuntamento in programma venerdì alle 21,30

“Fabio Frizzi Quartet. Backstage di un compositore”. Venerdì 29 aprile alle 21,30 il concerto al teatro Apollo di Mogliano, evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dalla Compagnia Teatrale Lucaroni, che intendono alternare alla programmazione teatrale degli appuntamenti musicali di altissimo livello.

«La soddisfazione è doppia – dice il sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti-, se si pensa che siamo riusciti ad inserire questa data nel cartellone del teatro, proprio alla vigilia della partenza dell’artista per un tour negli Stati Uniti della durata di un mese». «Forse non tutti sanno – continua Pietro Romagnoli, presidente della Compagnia Lucaroni – che Fabio Frizzi vanta tantissimi anni di onorata carriera passati a scrivere musica per il cinema e la televisione. Fantozzi, Febbre da cavallo, La Mandrakata, Delitto in Formula Uno e Delitto al Blue Gay, solo per citarne alcuni. Nel suo curriculum c’è anche una lunga collaborazione con il padre dell’horror italiano, il leggendario Lucio Fulci. Per la televisione, tantissime fiction di qualità come Classe di Ferro, Un Ciclone in Famiglia, Butta la luna, Il Capitano, Le ragazze di San Frediano… Insomma vedremo uno spettacolo di musica e racconti, per rivivere insieme un po’ della nostra storia». Per info e prenotazioni Compagnia Teatrale Lucaroni 331/9363479.

