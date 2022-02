Zammarchi salva il Tolentino:

è solo 2 a 2 contro la penultima

SERIE D - Il numero dieci segna nel finale ed evita la sconfitta ai cremisi contro il Nereto, che passa due volte in vantaggio (prima con Boito e poi con Montano). Di capitan Padovani il primo momentaneo pareggio. I ragazzi di Mosconi muovono la classifica e restano a ridosso della zona playoff

20 Febbraio 2022 - Ore 16:32 - caricamento letture

Il Tolentino getta al vento un occasione d’oro per conquistare il bottino pieno e torna con un solo punto dalla trasferta di Nereto, penultimo nel girone F di Serie D. I ragazzi di mister Mosconi soltanto nel finale riescono a segnare il gol del 2 a 2 definitivo, grazie al colpo da biliardo di Zammarchi. Gli abruzzesi si portano due volte in vantaggio, trascinati prima da Boito (preciso rasoterra) e poi da Montano (regalo della difesa cremisi). Di capitan Padovani la rete del primo pareggio. Durante il tentativo di rimonta i cremisi colpiscono anche una traversa con Tortelli. Ora salgono a quota 32 punti e restano a debita distanza dalla zona playout e a pochi passi dagli spareggi promozione.

La cronaca. Dopo una iniziale fase di studio, il Nereto passa in vantaggio alla prima occasione. Al 18′ Boito salta Bonacchi al limite dell’area e con un preciso rasoterra batte Bucosse. La reazione del Tolentino arriva a ridosso della mezz’ora: tacco di Padovani per l’accorrente Tortelli, il tiro di prima intenzione sorvola la traversa. Qualche istante seguente Ferrini rischia un autogol di testa sugli sviluppi di un angolo.

Il pareggio è nell’aria e giunge al 35′: Padovani servito in profondità, calcia di prima intenzione e supera Palermo. Ad inizio ripresa timido tentativo dalla distanza di Tortelli e tacco volante di Zammarchi. Quindi il tiro di Severini viene respinto dalla difesa locale. I ragazzi di Mosconi sembrano essere in partita ma un ingenuità difensiva cremisi regala il nuovo vantaggio al Nereto, al 12: defilato, Bucosse serve Nonni che sbaglia lo stop sul pressing di Montano il quale calcia da posizione angolata, il portiere cremisi riesce a deviare ma la palla si insacca in rete. Il Tolentino va in difficoltà e gli abruzzesi provano a chiudere il match ma Boito entra in area scoordinato e non centra la porta. Gli ospiti hanno un sussulto al 34′: Tortelli stoppa di petto in area e gira al volo ma la traversa gli nega la gioia del gol. Tre giri di lancette e anche il neoentrato Fofana sfiora il gol, da ottima posizione in area. Il Tolentino insiste e trova il pareggio a ridosso dello scadere. Padovani salta in area insieme al portiere Palermo, la sfera arriva sui piedi di Zammarchi che calcia da posizione defilatissima e rasoterra indovina lo spazio giusto per entrare in rete, nonostante il tentativo di recupero di un giocatore del Nereto.

Il tabellino:

NERETO: Palermo, Ferrini, Kuqi, Salvatori, Natella, Cipriani, Santangelo, Montano (32′ s.t. Malfetta), Reymond, Boito (39′ s.t. Antonelli), Falzetta, Diglio, Pietanesi, Maione, Di Rocco, Balducci, Marconi. All.: Del Grosso.

TOLENTINO: Bucosse, Salvatelli, Severini, Bonacchi, Miccoli, Nonni, Stefoni (35′ s.t. Lattanzi), Tortelli, Padovani, Zammarchi, Bartoli (32′ s.t. Fofana). A disp.: Marricchi, Tartarelli, Giaconi, Gesuelli, Di Biagio, Valentini, Sejfullai. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Toro di Catania (Salvatori di Tivoli – Roccanello di Viterbo).

RETI: 18, Boito, 35′ Padovani, 12′ s.t. Montano, 44′ s.t. Zammarchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA