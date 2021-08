Matteo Possanzini al Perugia,

allenerà l’Under 16

CALCIO - L'ex tecnico di Portorecanati, Tolentino e Recanatese nel vivaio del club di Serie B. Il suo vice sarà Emanuele Liberti

Una nuova avventura per uno dei tecnici più preparati del panorama calcistico marchigiano. Matteo Possanzini è il nuovo allenatore dell’Under 16 del Perugia e avrà come vice Emanuele Liberti, altro mister conosciutissimo nel Maceratese. Grazie alla mediazione del responsabile scouting del Perugia per le Marche, Matteo Siroti, è stato possibile raggiungere l’accordo che ha portato l’ex allenatore di Portorecanati, Recanatese e Tolentino (l’anno scorso nel vivaio del Matelica), e il suo collaboratore tecnico (ex Potenza Picena, Fabiani Matelica, e Primavera del Matelica, oltre ad essere stato il vice di mister Aldo Clementi a Tolentino e Matelica) a lavorare nel vivaio di un club di Serie B. «È stata una bella soddisfazione essere stato chiamato verso la fine della stagione scorsa, perché voleva dire che il lavoro che stavo svolgendo a Matelica è stato apprezzato da qualcuno, nonostante l’annata passata sia stata per ovvi motivi molto particolare – sottolinea Possanzini – Devo quindi ringraziare la mia vecchia società per l’opportunità che mi ha concesso, in particolar modo Roberta Nocelli e il responsabile scouting dello scorso anno Stefano Serangeli, che mi aveva fortemente voluto in biancorosso. Mi sono sentito subito molto coinvolto nel progetto tecnico del responsabile Giugliarelli e quindi del Perugia, spero di essere all’altezza e non vedo l’ora di iniziare».

(Ma. Cen.)

