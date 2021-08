Il Superbonus 110% dà i numeri, quelli veri

Nelle Marche 569 interventi

e una decisa accelerazione

ECONOMIA - Il commercialista Francesco Cittadini analizza i dati forniti dall'agenzia Enea ad un anno dall'entrata in vigore delle agevolazioni. Nella nostra regione sprint di interventi nell'ultimo mese e mezzo

di Francesco Cittadini*

Alzi la mano chi non ne abbia mai sentito parlare: 110%, centodieci per cento, un nome straripante di grandissimo richiamo e condito di marketing politico. Ora qui, senza addentrarci in tecnicismi o valutazioni di merito, del tipo se sia giusto o meno, vogliamo semplicemente dare i numeri. Sì, i numeri, ma non quelli da colpo di sole o chiacchiere da ombrellone, bensì quelli ufficiali, quelli messi a disposizione dall’Enea, ovvero l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Questo istituto infatti raccoglie e protocolla tutte le asseverazioni che i tecnici (architetti, ingegneri, geometri) sono obbligati a rilasciare per dare seguito a questo tipo di bonus fiscale, il quale implica un determinato miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. Le asseverazioni possono essere rilasciate anche prima della fine dei lavori, a fronte di stati avanzamento lavori (Sal) di almeno il 30%. E’ comunque sempre necessaria l’asseverazione conclusiva.

Dall’Enea abbiamo a disposizione la rilevazione degli interventi alla data del primo luglio 2021, quindi un anno dopo l’entrata in scena della norma. L’agevolazione è infatti in essere da luglio 2020 ma solo dopo l’estate dello scorso anno, con il rilascio di diversi decreti e l’emanazione di varie circolari, si è avuto il vero avvio operativo.

In Italia si registrano 24.503 interventi. La statistica non include (e non potrebbe essere altrimenti) tutti quegli interventi iniziati ma che non hanno ancora avuto nessuna asseverazione protocollata, parziale o totale che sia. E’ comunque evidente l’accelerazione delle ultime settimane.

Dal punto di vista monetario, ovvero in termini di interventi ammessi a detrazione, a inizio luglio è stata quasi raggiunta la ragguardevole cifra di 3,5 miliardi di euro. A questa cifra va aggiunto il fatidico 10% per arrivare al 110% di detrazione e quindi di costo per le finanze pubbliche. Chiaramente la cifra non è un’uscita secca per lo Stato perché ci sono importanti ritorni in termini di gettito Iva, tassazione dei redditi e contribuzione lungo la filiera formata da imprese edili, installatori, distributori, professionisti, banche e assicurazioni. Più complessa è la valutazione del risparmio energetico nazionale e del miglioramento del confort abitativo. Restano in ogni caso tutte le problematiche di un incentivo così strutturato, sia con riguardo alle dinamiche di prezzo che di interesse del committente all’analisi dei costi.

Per quanto riguarda il tipo di immobili coinvolti, secondo lo studio Ance, “in termini di importi, gli edifici condominiali rappresentano il 43% circa dell’importo complessivo. Si tratta, ovviamente, di lavori con importo medio importante (oltre 500mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 90mila euro)”.

Sempre secondo l’Ance, “guardando alla distribuzione regionale si evidenziano nelle prime posizioni Lombardia Veneto e Lazio, seguiti a breve distanza, dalla Toscana. Da rilevare anche le buone performance di quattro regioni meridionali, quali Sicilia, Puglia, Campania e Calabria, entro la decima posizione.”

E le Marche a che punto sono? La nostra Regione si trova nella parte bassa della classifica con 569 interventi aventi al 1° luglio 2021 almeno un’asseverazione protocollata. Trattasi del 2,3% su base nazionale quando la popolazione della Regione rappresenta il 2,5% del totale. Al 17 maggio 2021 gli interventi erano 332, quindi in un mese e mezzo ci sono state 237 protocollazioni, più di 5 al giorno in Regione. Una decisa accelerazione rispetto al periodo iniziale.

* dottore commercialista, Tartuferi & Associati

