Mancini, c’è il rinnovo del contratto:

sarà ct della Nazionale fino al 2026

L'ALLENATORE jesino, testimonial della Regione Marche, per altri cinque anni alla guida degli Azzurri

17 Maggio 2021 - Ore 17:56 - caricamento letture

Roberto Mancini ct della Nazionale fino al 2026. Il rinnovo del contratto per altri cinque anni è stato ufficializzato oggi dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del consiglio federale. Un’intesa già raggiunta da giorni, a cui mancavano solo i crismi dell’ufficialità. Una scelta voluta per dare continuità al lavoro iniziato dall’allenatore di Jesi tre anni fa, quando ha preso la selezione azzurra che non era riuscita a centrare la qualificazione ai Mondiali in Russia per poi guidarla in un percorso esaltante che ha portato alla qualificazione ai prossimi Europei e alla finale della Nations League, collezionando 24 risultati utili consecutivi e avvicinandosi alle strisce positive ottenute da due allenatori che hanno portato l’Italia a vincere i campionati del Mondo (Lippi 25, Pozzo 30). E così Mancini, chiamato ad ufficializzare entro stasera la lista dei giocatori che prenderà parte alla manifestazione continentale (la partita inaugurale a Roma contro la Turchia prevista per l’11 giugno), ha visto riconosciuto il suo ottimo lavoro alla guida della selezione azzurra e potrà dare continuità al progetto iniziato. «Sono molto felice, ringrazio la Figc e il presidente. È un bellissimo momento» ha detto il ct, che nei giorni scorsi si è anche legato alle Marche come testimonial ufficiale e protagonista della campagna pubblicitaria turistica per far conoscere la regione nel mondo.

