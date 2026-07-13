Lite a Corridonia durante la manifestazione Notte di vita, arrivano i carabinieri e un 24enne fa resistenza ai militari: denunciato. I fatti sono avvenuti nel corso del fine settimana. Due gli interventi dei carabinieri della Compagnia di Macerata a Corridonia. In uno di questi è stato denunciato per resistenza e oltraggio, un 24enne italiano d’origine ucraina, residente a Corridonia, disoccupato. L’intervento è scaturito nel corso della manifestazione “Notte di Vita”.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Nucleo Radiomobile in supporto alla Polizia locale. Il problema è stata una lite tra alcuni giovani. All’arrivo dei carabinieri, il 24enne ha sin da subito assunto un atteggiamento fortemente aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari. Il giovane ha rivolto frasi oltraggiose e minacce di morte, tentando inoltre di spintonarli per poi fuggire.

Poco dopo i carabinieri sono stati chiamati nuovamente per una seconda lite. Ed è rispuntato fuori il 24enne. In un crescendo di aggressività e minacce, i carabinieri, non senza fatica, sono riusciti comunque a contenere il giovane. Il 24enne è stato portato alla stazione dei carabinieri di Corridonia. Ma ha proseguita con i comportamenti aggressivi verso i militari.

Sempre a Corridonia, nel fine settimana, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 35enne originario di Salerno in esecuzione di due provvedimenti emessi dalla procura di Macerata e da quella di Lanciano.

Il 35enne già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in una comunità terapeutica, avrebbe violato gli obblighi e le prescrizioni che doveva rispettare per mantenere il beneficio. Tra le violazioni ci sarebbe un’aggressione a un operatore della struttura, oltre a un episodio di evasione. A seguito delle segnalazioni inoltrate dall’Arma, la magistratura ha disposto la revoca del beneficio della detenzione domiciliare. Ora è in carcere a Fermo.