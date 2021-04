Ritorno al museo,

la Torre riapre per prima

RECANATI - Dal primo maggio l'ufficio turistico e una delle principali attrazioni cittadine di nuovo accessibili (la seconda su prenotazione). Per le altre location bisognerà invece aspettare

25 Aprile 2021 - Ore 16:37 - caricamento letture

Marche gialle, i musei riaprono e Recanati si prepara ad accogliere visitatori e turisti. Un po’ alla volta: questo è l’approccio che guida la riapertura graduale del circuito museale “Infinito Recanati”. Intanto a partire dal primo maggio l’Ufficio turistico di via Leopardi e la Torre del Borgo/Murec apriranno al pubblico nelle giornate di sabato e domenica, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie dettate dall’attuale fase pandemica. Per accedere alla Torre del Borgo sarà necessaria la prenotazione obbligatoria. Maggiori dettagli sulle modalità d’accesso saranno forniti sui siti web www.infinitorecanati.it e www.myrecanati.it.

Per quanto riguarda invece il Museo Civico di Villa Colloredo Mels e il Museo Beniamino Gigli sarà necessario attendere ancora qualche altro giorno per la riapertura; nel primo sito si stanno infatti realizzando importanti lavori sugli impianti antincendio e altre migliorie, che stanno interessando tutti gli spazi del vasto polo culturale, mentre all’interno del Teatro Persiani, che ospita il Museo Gigli, sono in via di ultimazione i lavori del Museo della Musica.

