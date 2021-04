Musicultura, i 16 finalisti

sfilano a Recanati (Foto)

ANTEPRIMA nazionale della XXXII edizione. Una serata di musica d’autore, live, condotta da John Vignola. Ospite della serata il poeta e scrittore Guido Catalano. Dal 3 maggio le canzoni in onda su Rai Radio 1 e al via la gara per eleggere i due vincitori

Presentati in concerto in anteprima nazionale i 16 finalisti della XXXII edizione di Musicultura, dal teatro Persiani di Recanati. Una grande serata di musica d’autore, live, condotta da John Vignola con la partecipazione di Marcella Sullo e Duccio Pasqua in collegamento dagli studi di Roma di Saxa Rubra. Ospite della serata il poeta e scrittore Guido Catalano, tra i membri del Comitato di Garanzia di Musicultura. «Non avrei mai pensato di essere nell’importante comitato insieme a Vasco Rossi e a tanti altri grandi musicisti – ha detto Catalano -. Io amo la musica, è stato bellissimo poter leggere le mie poesie accompagnato dai musicisti a Musicultura. Sono sopravvissuto alla pandemia scrivendo fiabe, leggendo libri e ascoltando musica».

Dalla regione Marche il saluto dell’assessore alla Cultura Giorgia Latini. «È un grande piacere portare il mio saluto a Musicultura, simbolo ed eccellenza culturale delle Marche capace di valorizzare la nostra identità e di trasmettere a livello nazionale e nel mondo l’immagine della nostra straordinaria regione. Oggi più che mai, dopo la chiusura prolungata per la crisi sanitaria che ha creato danni non solo economici ma anche psicologici e sociali, sostenere e promuovere eventi culturali significa porre le basi per il benessere della comunità, il rilancio e la rinascita delle Marche. Grazie a Musicultura riparte quindi lo spettacolo, le emozioni e il territorio. Mi congratulo per questa manifestazione che dal 1990 contribuisce all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana, aprendo al dialogo intergenerazionale dove nuovi linguaggi espressivi si confrontano con la tradizione».

Il sindaco di Recanati Antonio Bravi, nel dare il benvenuto ai giovani finalisti, ha sottolineato il legame culturale che c’è tra Recanati, Musicultura e la poesia, ricordando la figura dello storico fondatore e direttore artistico del festival Piero Cesanellli. «Qui a Recanati abbiamo tutti amato Piero Cesanelli, la città lo vuole ricordare intitolando a suo nome il largo dove è ubicato il nostro storico teatro Persiani».

«È veramente bello ritrovarsi insieme ad ascoltare la musica dal vivo nel teatro della città – ha aggiunto l’assessora alla Cultura di Recanati Rita Soccio -.

Recanati non si è mai fermata, la cultura è il motore che ci ha spinto a realizzare sempre nuove idee e progetti per vivere meglio». Presente alla serata anche Macerata, con l’assessore ai grandi eventi del comune Riccardo Sacchi. «Macerata e Recanati oggi in Italia sono le città per cantare. Ci avviciniamo con grande impazienza ed entusiasmo a vivere la settimana delle serate finali di Musicultura di giugno a Macerata». Presentatori d’eccezione, per una notte, anche i giovani studenti delle Università di Camerino e Macerata, nei lanci dei 16 artisti finalisti sul palcoscenico del Persiani.

Ad aprire la carrellata delle esibizioni Henna con Au revoir, una canzone che scopre un amore destinato a finire, eseguita dalla cantautrice valtellinese con verve espressiva ed originalità di pensieri.

Con un brano dagli orizzonti sonori nitidi e un approccio interpretativo tagliente, il produttore e artista triestino Sesto si esibito con Sbalzi, una canzone con un equilibrio suggestivo tra densità e rarefazione.

Valanghe è la canzone proposta da Elasi, una galassia di spunti stilistici condensati in un sound personale: un invito a tuffarsi nel ballo della vita.

Ciao sono Vale, un nome d’arte che è già una presentazione e una canzone che parla di un amore corrisposto che trova nel fuoco di un rapporto a due il rifugio dal freddo del mondo: Tutto ciò che vuoi, eseguita con una voce intensa e un arrangiamento calibrato.

Caravaggio, da Latina, con una vocalità moderna e personale, ha presentato la canzone Le cose che abbiamo amato davvero, il pathos di una verità amara, figlia della vita vissuta.

Come tirarsi fuori da una relazione tossica, Elvira Caobelli lo racconta con forza e passione nel brano Grazie a Dio ne sono fuori, una canzone minimale nella forma e potente nella sostanza.

I The Jab si sono esibiti con ritmo, melodia e fluidità nel brano Giovani favolosi, una prova matura, figlia della volontà di rispondere artisticamente a sé stessi.

Lune storte è la canzone di Luk di Napoli, un evocativo flusso di coscienza, tra sonorità dilatate e avvolgenti aperture melodiche.

La gioia della passionalità e lo stupore dell’amore vissuti e cantati senza rete, sono i temi di Miglio nella canzone Pornomania, una freccia che va diritta al centro.

I Sudestrada, con un elettro-pop ispirato e un testo levigato, hanno presentato Bazar, la descrizione di un romantico altrove in bilico tra sogno e realtà.

Una canzone di sentimento e solitudine quella presentata dai fratelli Brugnano in Canzoni da mangiare insieme, la poetica sincerità del pensare l’amore in presa diretta.

La radio è la canzone sbarazzina, felicemente vestita in abito rétro di Mille, che ha espresso con voce frizzante, ritmo in battere e ritornello trascinante.

Con parole giuste, cercate con cuore e fatica, Sara Rados ha presentato Carapace, un brano spiazzante, onirico e al tempo stesso concreto.

La sincerità di un ventenne che si interroga sul proprio futuro in una ballada dai toni delicati e struggenti è la canzone presentata da Lorenzo Lepore: Futuro.

I The Pax Side Of The Moon si sono esibiti con la canzone-inno Lombardia (dicon tutti che sei mia…) la Lombardia e le sue genti stilizzate con ironia, autoironia e tenerezza.

Francesca Romana Perrotta ha chiuso il concerto dei 16 artisti finalisti con la canzone d’amore Dentro a un bar: entrare in un bar e riconoscere lui, seduto di spalle, in un attimo sentirsi riavvolgere dalle spire di una storia d’amore.

Da lunedì 3 maggio Rai Radio 1 prenderà in consegna le canzoni finaliste per accompagnarle nelle case degli italiani nelle trasmissioni di Radio 1 Music Club e Stereonotte condotte rispettivamente da John Vignola e Duccio Pasqua. Lo stesso giorno si aprirà la gara sulla pagina Facebook di Musicultura per l’elezione del pubblico, a suon di like, di due degli otto vincitori finali del Festival. Gli altri sei vincitori saranno decretati dal prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura composto da Claudio Baglioni, Brunori Sas, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Alessandro Carrera, Guido Catalano, EnnioCavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti. In otto saliranno sul palcoscenico dello Sferisterio di Macerata, insieme ai grandi ospiti delle serate finali, nella settimana del festival tra il 14 e il 19 giugno, dove si contenderanno il titolo di vincitore assoluto e l’ambito Premio Banca Macerata di 20mila euro.

