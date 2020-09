IL COMMENTO post voto del fondatore della lista che ha eletto un consigliere: «Dei poco meno dei 13mila marchigiani che hanno scelto di votare per noi, il 90% ha espresso la preferenza per almeno uno dei nostri candidati. Gli altri partiti minori della coalizione non possono vantare un rapporto tra voti di lista e voti di preferenza con percentuali così rilevanti. Ora inizia un nuovo cammino»

«Esprimiamo grande e profonda soddisfazione per il risultato elettorale che ci permette di essere rappresentati nell’Assemblea legislativa delle Marche. Risultato che smentisce tutti coloro che sminuendo la nostra iniziativa politica, invitavano gli elettori ad orientare il voto verso i simboli più conosciuti». Sono le parole di Paolo Mattei, nipote dell’ex presidente Eni e fondatore della lista Civitas-Civici a sostegno di Francesco Acquaroli, che ha eletto un rappresentante in Consiglio: Giacomo Rossi nella circoscrizione di Pesaro. E che vedeva candidati tra gli altri il sindaco Giuseppe Pezzanesi, che con 2.059 voti ha portato la lista al primo posto a Tolentino. «Siamo la lista puramente civica più votata tra quelle che hanno partecipato alla competizione elettorale – continua Mattei – il nono gruppo più votato tra i diciotto che si sono presentati al giudizio delle urne. Dei poco meno dei 13mila marchigiani che hanno scelto di votare per i Civitas – Civici, nel 90% dei casi hanno espresso la preferenza per almeno uno dei nostri candidati, dato che non può essere trascurato considerato che le elezioni regionali rimangono un’elezione territoriale. Gli altri partiti minori della coalizione non possono vantare un rapporto tra voti di lista e voti di preferenza con percentuali così rilevanti. Abbiamo anche contezza di aver subito l’annullamento di alcune migliaia di voti durante le normali operazioni di scrutinio, dato che ci fa pensare che avremmo potuto ottenere un risultato straordinario. Ribadiamo, pertanto, la nostra piena soddisfazione per essere riusciti ad entrare in Consiglio regionale, anche in considerazione del fatto che, a causa di problemi organizzativi, la squadra dei trenta candidati è stata assemblata in un mese (da metà luglio a metà agosto) e che abbiamo potuto iniziare la campagna elettorale solo ad inizio settembre». Dalla soddisfazione per il risultato, alle prospettive future. «Siamo all’inizio di un nuovo cammino – aggiunge Mattei – che siamo intenzionati a fare insieme a tutti coloro che a livello locale già guardano con interesse la bontà della nostra iniziativa e vogliono contribuire a farla crescere nei prossimi dieci anni. In questo senso ci riempie di soddisfazione il fatto di essere già stati contattati da circa settanta consiglieri comunali e da una decina di liste civiche già attive nei vari territori marchigiani. Siamo profondamente convinti che il civismo sia la risposta più adeguata ad interpretare, anche in Consiglio regionale, le istanze delle varie comunità locali marchigiane. Siamo pronti a colmare il vuoto di rappresentanza lasciato dai partiti in forte crisi di consenso che sopravvivono grazie solo ad alcune personalità di lunga esperienza politica. È nostro obiettivo affiancare FdI e Lega, veri fautori della vittoria di Francesco Acquaroli, nel governo delle Marche unitamente al resto della coalizione, consapevoli del nostro ruolo, del nostro radicamento nel territorio e del potenziale che potremo mettere a disposizione del presidente man mano che il nostro movimento evolverà. A Francesco Acquaroli – sottolinea – va il nostro più sentito ringraziamento per aver interpretato, nel miglior modo possibile, il ruolo di candidato presidente sobbarcandosi una grande mole di lavoro miscelando sapientemente fattori determinanti come tempo, quantità e qualità con una intensità senza precedenti, tenendo sempre al centro del dibattito elettorale le questioni territoriali care a tutti i marchigiani. Uno sforzo encomiabile che è stato riconosciuto dai tantissimi elettori che gli hanno dato larga fiducia nelle urne. Noi Civici – conclude Mattei – siamo pronti a dar seguito a tutto ciò per il buongoverno delle Marche, per sostenere con forte motivazione il presidente Acquaroli in un percorso che non sarà semplice vista la pesante eredità».