CIVITANOVA - Premiata la cantante italo-algerina: «Sono infatti cresciuta cantando, la prima cassetta l’ho registrata ad appena tre anni. La musica è la mia migliore amica»

Il premio VitaVita Giovane Talento della diciassettesima edizione del Festival d’Arte Vivente è stato assegnato a Karima. La cantante italo-algerina ha saputo travolgere ieri il pubblico del Varco sul Mare con un concerto intimo e appassionato.

«Stasera vorrei raccontarvi un po’ di me e della mia crescita umana e artistica – ha detto Karima in apertura – Sono infatti cresciuta cantando, la prima cassetta l’ho registrata ad appena tre anni. La musica è la mia migliore amica». E quell’amore per la musica Karima è riuscita a trasmetterlo alla platea, che ha battuto le mani al ritmo e partecipato ad ogni canzone. In un live che è stato un viaggio nella vita della cantante, in salsa jazz. Karima è stata accompagnata al piano da Piero Frassi. «È un onore ricevere questa grande artista – le parole del direttore di VitaVita, Sergio Carlacchiani – Noi l’aspettavamo da tempo e abbiamo lavorato tanto per portarla nelle Marche. Questo meraviglioso e numeroso pubblico, così coinvolto, è stata degna cornice». A consegnare il premio a Karima, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica con il presidente del Consiglio Comunale Claudio Morresi.

La serata è proseguita in due location, Varco e cine-teatro Rossini, con diverse performance: tra le note del Pablo Corradini Quintet, l’omaggio ad Ennio Morricone del fisarmonicista Diego Trivellini, il sassofono di Sophia Tomelleri (vincitrice del premio Massimo Urbani 2020) e l’anteprima dell’ultimo album di Elisa Ridolfi. Oggi si prosegue su una doppia location anche nella giornata finale. Alle 21 il terzo omaggio di questa edizione, stavolta al grande Pino Daniele: Doria canta Pino, con Alessandra Doria, Tonino Monachesi, Marco Pangrazi, Joe Barabucci e Marco Brandi. Alle 22.15, Orkestrosca de la Nacional, band che riarrangia brani tradizionali italiani degli anni ’60-’70 in versioni gipsy & folk and balkanik. La voce è di Amleto/Wando Caterbetti, Mattia Leoni alla batteria, Nico Pol al basso, Luigino Pallotta alla fisarmonica, Ernesto Quintero al violino e Leonardo Rosselli ai fiati. Alle 23.15 VitaVita presenta il primo dei tre talentuosi giovani che cercano con i loro testi e la loro musica di scalare le classifiche e regalarsi una duratura ribalta: l’astro nascente della trap italiana, Piccolo G, ovvero Giovanni Rinaldi, si esibisce con un altro talento del territorio maceratese, Marco Saltari, cantautore classe 1985, appena uscito dall’ultimo XFactor, il quale porta il suo ultimo lavoro discografico 3Venti.

Al Rossini, invece, alle 21, si inizia con By Polar, il duo formato da Arianna Cleri (già vincitrice della trasmissione Io canto e ospite a All together now) e dal chitarrista Patrick Antoniucci, che presenta l’ultimo album Indigo, mentre subito dopo, Tony Canto, autore, paroliere, produttore e chitarrista siciliano tra i più quotati del panorama nazionale, si esibisce in una performance assieme al grande vibrafonista marchigiano Marco Pacassoni, tra i più quotati vibrafonisti e marimbisti jazz d’Italia. Chiusura con Stefano Conforti sulle note del jazz che interpretano le colonne sonore più famose di Ennio Morricone, con proiezione di spezzoni di film relativi alle musiche in questione. Con lui Marco Germani al piano, Ludovico Camenati al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Per le stringenti norme anti Covid-19, la manifestazione è stata necessariamente ridimensionata, con postazioni fisse, ma senza perdere la qualità delle performance proposte. Per partecipare basterà andare su www.liveticket.it, scegliere la data di oggi e la location, e prenotare il proprio posto allo spettacolo delle 21: con questo biglietto si potranno seguire tutti gli appuntamenti in tale location. È possibile prenotare anche all’ingresso, pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Info su www.vitavita.info