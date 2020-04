IL BOLLETTINO del Gores - L'incidenza dei contagi sul totale degli esami svolti nelle ultime 24 ore è del 9,2%. E' il dato più basso dall'inizio dell'emergenza. In totale sono saliti a 5.303 nella nostra regione, nel Maceratese ci sono altri 17 contagiati

Sono 92 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores nel bollettino odierno, dopo l’esame degli ultimi 997 tamponi effettuato nei laboratori regionali.

A livello giornaliero si tratta di un’incidenza di positivi del 9,2% rispetto alle analisi svolte nelle ultime 24 ore. Il dato più basso dall’inizio dell’emergenza. Ieri era dell’11,6%. In totale quindi nella nostra regione i contagi salgono a 5.303 su 21.057 tamponi complessivi. A livello generale si tratta di un’incidenza del 25% di casi riscontrati sul totale degli esami svolti fino ad oggi. I dati divisi per provincia: nel Maceratese sono 818 le persone contagiate, 17 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Ancona sono 1590, 43 in più di ieri, in quella di Pesaro 2140 (ieri 2121), nel Fermano sono 361, sette in più di ieri e in quella di Ascoli sono 253 (quattro in più di ieri). Guariti e dimessi, in un giorno sono 198 persone che portano il dato a 1489 (ieri erano 1291). Le persone in terapia intensiva sono 114 (ieri 118) mentre quelle in area post critica sono scese a 225 (ieri erano 228). Mentre le persone in isolamento sono 8.164 di cui 1.029 in provincia di Macerata.