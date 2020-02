INCONTRO nell’aula del rettorato dell’università in programma giovedì 27 febbraio alle 15,30

Accelerare la ricostruzione. È questo l’obiettivo della Cna che presenterà le sue proposte a Camerino giovedì 27 febbraio. Nell’aula del rettorato dell’università, alle 15,30, si ritroveranno i presidenti di Cna Costruzioni delle regioni colpite dal sisma del 2016: Marco Rossi per le Marche, Aurelio Malvone per l’Abruzzo, Carlo Bellioni per il Lazio e Mirko Papa per l’Umbria. Inoltre interverranno anche il responsabile nazionale Cna Costruzioni Mario Turco e il presidente Enzo Ponzio. Con loro Cesare Spuri responsabile Ufficio Ricostruzione della Regione Marche e Paolo Mariani direttore del confidi regionale Uni.Co. «Le nostre proposte – dichiara Marco Rossi – verranno inviate al nuovo Commissario per la Ricostruzione Giovanni Legnini e ai Governatori delle quattro regioni che hanno Comuni nel cratere del terremoto». Ricostruzione a rilento. A oltre tre anni dal sisma, al 31 dicembre 2019 erano 11.812 le richieste di contributo presentate nelle quattro regioni per intervenire sugli immobili danneggiati dal sisma. Si tratta del 15% dei 79.459 edifici per i quali è stato certificato che hanno subito danni. Di questi 49. 343 hanno subito danni gravi e 30.116 danni lievi. Le domande accolte sono state 4.080 pari al 47% di quelli presentati. «Le domande presentate sono ancora poche perché – precisa Marco Rossi – i proprietari degli immobili sono stati frenati dall’eccessiva burocrazia nelle procedure e negli appalti per lavori sotto i 100mila euro e dai troppi vincoli per progettisti e subappalti. Occorre affrontare queste problematiche e far partire, finalmente, tutti i cantieri della ricostruzione. Senza una decisa svolta nei lavori per la ricostruzione. Serviranno altri venti anni prima di aver rimesso in piedi tutte le strutture lesionate. Ma il rischio è di compromettere per sempre il tessuto sociale ed economico dei Comuni del cratere». Secondo Cna Costruzioni serve un cambio di passo che agevoli la presentazione dei progetti e l’apertura dei cantieri, aiutando le imprese edili che, al momento, si trovano in grande difficoltà. Tra le proposte che verranno discusse a Camerino, ci saranno il rafforzamento degli Uffici regionali per la ricostruzione, una sanatoria per i piccoli abusi che stanno bloccando migliaia di pratiche, la riduzione dei vincoli per i progettisti, piccoli appalti più rapidi, deroghe al Codice degli Appalti per lavori sotto i 100 mila euro.