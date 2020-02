MALTEMPO - Avviso della Protezione civile per la mattina di domani (11 febbraio) fino alle 12. Le raffiche più forti previste nell'entroterra

Nuovo avviso della Protezione civile regionale per la mattina di domani (11 febbraio) a causa delle raffiche di vento che si abbatteranno sul territorio. L’avviso è valido dalla mezzanotte fino alle 12, nel pomeriggio invece la situazione dovrebbe rientrare. In particolare sono previste raffiche fino a tempesta violenta (fino a 117 chilometri orari) nell’entroterra e fino a tempesta (fino a 102 chilometri orari) nelle Marche centro-settentrionali. La Protezione civile spiega che «la discesa di aria polare fredda verso l’Europa centrale continuerà a determinare correnti occidentali o nord occidentali che, impattando con la catena appenninica daranno luogo, anche per la prima parte del 11 febbraio, a venti intensi su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata».