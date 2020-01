APPUNTAMENTO previsto per il 6 febbraio. Il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, sta seguendo l’evolvere della trattativa attualmente sul tavolo del Mise. Incontrerà proprietà e rappresentanti sindacali

Tavolo regionale sull’acquisizione del gruppo Auchan – Sma – Simply da parte di Conad, in calendario per il pomeriggio del 6 febbraio a Palazzo delle Marche. Il confronto tra proprietà e rappresentanze sindacali è stato organizzato dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, che sta seguendo l’evolvere della trattativa attualmente sul tavolo del Ministero dello sviluppo economico e che già lo scorso mese di ottobre aveva partecipato alla prima manifestazione dei lavoratori presso la struttura Auchan di Ancona.

«Si tratta di una problematica complessa sia a livello nazionale che regionale – sottolinea – che ci vede impegnati nell’attivare tutte le possibili iniziative per garantire la rete di vendita e la tutela dei livelli occupazionali. Nella risoluzione approvata a novembre abbiamo chiesto al governo regionale di essere parte attiva in tutta la vertenza, con interventi sul Governo ed in particolare sul Mise, e nel corso del successivo incontro tra capigruppo consiliari e sindacati abbiamo ribadito, tra l’altro, la volontà di procedere ad un confronto diretto con la proprietà». Al tavolo in programma a Palazzo delle Marche parteciperanno il presidente Mastrovincenzo, l’assessore al lavoro Loretta Bravi, rappresentanti della stessa proprietà e dei sindacati di settore.