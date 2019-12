MUSICA - E online il video di "Come un fermo immagine", ultima fatica di Francesco Mazzanti, rapper di Recanati. Protagonista femminile è Melania Marinelli, Miss Marche nel 2018

Scrive le sue canzoni da Recanati Francesco Mazzanti, classe ’95, rapper che si fa chiamare Double G. Ama la sua terra ma come un moderno Giacomo leopardi sogna di andar via «perchè qui, specialmente per i giovani, non è proprio il massimo». Intanto però omaggia la “sua” Recanati, i Monti Sibillini, il lago di Fiastra, il bosco di Canfaito e i piani di Ragnolo, nel suo ultimo video del singolo “Come un fermo immagine”.

Ha iniziato a fare musica all’età di 16 anni: «Più che rapper preferisco definirmi un artista. Amo essere commerciale e ne vado fiero perchè secondo me la musica è fatta per farti divertire e per farti sognare, poi ognuno è libero di crearla e farla come vuole. Il bello della musica è proprio questo ma per me conta lasciare un segno». Nei giorni scorsi è stato pubblicato online il suo ultimo singolo: «Amo la musica d’autore e amo scrivere poesie ed è proprio per questo che nel nuovo singolo ho cercato di inserire strumenti che amo come l’arpa e il pianoforte in modo da creare un’armonia tra la musica, le parole e i bellissimi paesaggi marchigiani che ho scelto». Il video è girato da Gianluca Laugeni e racconta di un viaggio interiore tra passato, presente e futuro. E’ stato realizzato con la collaborazione di Marco Zingaretti (noto presentatore di molteplici eventi organizzati nelle Marche, musicali e non, tra cui anche Miss Italia) che oltre​ ai suoi consigli preziosi, ha messo a disposizione la sua Agenzia di moda aiutando Mazzanti anche nella scelta della co-protagonista del video. Si tratta di Melania Marinelli, ragazza anconetana, che ha partecipato a Miss Italia. La scena iniziale vede il recanatese nell’Aula magna del Comune di Recanati per poi spostarsi, in un viaggio tra passato, presente e futuro, tra la neve dei piani di Ragnolo, in riva al lago di Fiastra e nella faggeta di Canfaito. La natura fa da sfondo alla storia d’amore narrata dalla canzone e dal video stesso. «Sono orgoglioso di questo lavoro – esulta Double G – e spero che arrivi anche al vostro cuore».​

(a.p.)