Unicam, workshop sul sisma

A tre anni dal sisma Confindustria, Cgil, Cisl e Uil organizzano giovedì, dalle 10, nell’auditorium Benedetto XIII dell’Università di Camerino un workshop per presentare, discutere e valutare lo stato di avanzamento dei lavori e l’impatto dei programmi sui temi promossi dal Comitato sisma centro Italia. A seguito dell’iniziativa di solidarietà, promossa da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per le popolazioni del cratere, sono stati raccolti 6,9 milioni di euro. Attraverso un avviso di finanziamento pubblicato nel dicembre 2017 sono stati selezionati e approvati 130 progetti in 72 comuni del Cratere (14 in Abruzzo, 7 nel Lazio, 11 in Umbria, 40 nelle Marche), tutti in fase d’implementazione delle attività dall’aprile 2018. In particolare, 26 progetti riguardano il lotto Imp destinato alle attività produttive e relativo al “Rilancio dell’impresa, del tessuto produttivo, dell’occupazione e formazione dei lavoratori” per un valore di 3,8 milioni di euro. 104 progetti riguardano il lotto Qip destinato ai Comuni, agli enti pubblici, alle associazioni e relativo ai “Servizi per il miglioramento della qualità della vita e lotta all’abbandono dei territori”, per un valore di 3,1 milioni di euro. Durante il workshop saranno presentati i progetti, gli investimenti e i dati aggregati dell’intero programma, che hanno puntato alla valorizzazione delle eccellenze e delle tipicità locali, ai settori innovativi attraverso l’acquisto di forniture di beni e macchinari hi-tech per creare nuove opportunità di mercato e di lavoro. Saranno presentati i progetti destinati alle comunità e alle famiglie di residenti nel cratere, che riguardano il miglioramento dei servizi di assistenza ad anziani e minori, di mobilità sociale, di supporto alle persone svantaggiate. In termini di risvolti occupazionali, attraverso il finanziamento ai progetti, sono stati creati 392 nuovi posti di lavoro e ne sono stati consolidati 1830 nelle filiere produttive e assistenziali gestite tramite i progetti Imp e Qip. Ad oggi sono 41 i progetti già completati o in chiusura entro la fine del 2019. Altri 79 si concluderanno nel 2020 e il resto lo saranno progressivamente entro la primavera del 2021. Confindustria, Cgil, Cisl e Uil stanno finanziando anche un progetto all’Università di Camerino volto alla realizzazione di un nuovo laboratorio per le indagini tipiche della chimica analitica e dell’analisi chimico-fisica. Il laboratorio risponde alle esigenze di formazione e specializzazione degli studenti e di innovazione e ricerca delle imprese del territorio. Nel sito web www.comitatosismacentroitalia.org è possibile seguire l’evoluzione delle attività degli interventi progettuali, acquisire la documentazione di riferimento, esaminare i dati dell’intero programma e verificare lo stato di avanzamento dei lavori e delle spese di ogni singolo progetto. Da 15 anni ormai Confindustria, Cgil, Cisl, Uil promuovono iniziative di solidarietà a sostegno di popolazioni vittime di calamità naturali come, ad esempio, le popolazioni dello Sri Lanka, di Haiti, del Nepal e dell’Aquila, intervenendo sempre concretamente sulle richieste di aiuto delle comunità e sullo sviluppo dell’economia e del lavoro.