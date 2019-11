EVENTO - Il chitarrista dei Radiohead ha deciso di esibirsi in una chiesa, tra le opere del Crivelli. L'obiettivo è aiutare i centri colpiti dal sisma

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ci ha preso gusto: dopo il concerto della scorsa settimana a Fermo e quello del 2017 allo Sferisterio di Macerata, è pronto a tornare ad esibirsi nelle Marche. Lo farà, il prossimo aprile (anche se una data ancora non c’è) a Monte San Martino. L’idea del chitarrista è quella di aiutare i terremotati e intende farlo con la musica. A Monte San Martino si esibirà nella chiesa di San Martino tra le opere del Crivelli. Una idea originale che potrebbe anche decidere di replicare in futuro con altre tappe in piccoli centri e concerti nelle chiese. Ad organizzare tutto è l’associazione Arteproarte. Il chitarrista nel 2016 si trovava nel Fermano, dove ha una casa, quando c’è stato il terremoto. Una esperienza che ha vissuto in prima persona e che lo ha spinto ad essere vicino a chi a distanza di tre anni ancora fa i conti con il disastro causato dalle scosse. Greenwood con il concerto del 25 ottobre a Fermo (provincia dove ha detto di volersi stabilire), al teatro Dell’Aquila, ha già dato un aiuto donando l’incasso per finanziare il recupero dell’arte terremotata. Ora è pronto a tornare a far suonare la sua chitarra sempre con uno scopo: la solidarietà.