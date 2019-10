MOBILITAZIONE il 30 ottobre davanti alla sede dell’Auchan della città dorica dalle ore 9 alle 12 indetta da Filcams Cgil Macerata e la Fisascat Cisl Marche. Già previsto il passaggio alla nuova insegna Conad del solo punto vendita di Sambucheto. Incerto il futuro dei lavoratori dei punti vendita di Piediripa, Tolentino, Montecassiano e Recanati

Nell’ambito della delicata cessione a Conad del Gruppo Sma/Auchan, è arrivato il momento di incrociare le braccia. A sostegno dello sciopero indetto dalle Federazioni nazionali di categoria, la Filcams Cgil Macerata e la Fisascat Cisl Marche chiamano alla mobilitazione per il prossimo 30 ottobre, anche i lavoratori della provincia di Macerata parteciperanno al presidio regionale ad Ancona, davanti alla sede dell’ Auchan (via Scataglini 6) dalle 9 alle 12.

Una protesta che trova origine nell’ostinato atteggiamento di chiusura tenuto da Conad nel lungo quanto improduttivo confronto nazionale. Nella manifestazione, confluiranno tutti lavoratori della rete vendita, del deposito e della sede amministrativa di Sma mentre una rappresentanza di lavoratori porterà le ragioni della protesta sotto il Mise a Roma, dove avrà luogo l’incontro tra organizzazioni sindacali e i vertici Conad Bdc, dopo una serie infruttuosa di incontri in sede sindacale in cui l’azienda ha mantenuto un atteggiamento di censura rispetto alle richieste di tutela occupazionale di tutta la rete vendita nazionale che conta 18mila dipendenti.

Le sigle sindacali puntano il dito contro la mancanza di garanzie sulle tutele occupazionali e rivendicano certezze per il futuro di tutti i lavoratori. Nella provincia di Macerata ad oggi è previsto il passaggio alla nuova insegna Conad del solo punto vendita di Sambucheto, lasciando nell’incertezza i circa 160 occupati nei quattro punti vendita di Piediripa, Tolentino, Montecassiano e Recanati, a cui si aggiungono altri lavoratori coinvolti negli appalti e nell’indotto come sicurezza e pulizie del sistema Sma. «Il maceratese, già ferito dalla crisi economica e dal sisma rischia di pagare un prezzo che non può permettersi. Per queste ragioni, il 30 saremo presenti sia con un presidio nazionale a Roma sotto il Mise che con un presidio regionale davanti all’ Auchan di Ancona dove chiederemo alla società Bdc/Conad, che ha acquisito tutta le rete Sma/Auchan, un quadro chiaro della cessione dei punti vendita che sarà operata da qui in futuro oltre alle garanzie occupazionali per tutti i lavoratori», affermano in una nota Michela Verdecchia per la Filcams Cgil Macerata e Marco Squartini per la Fisascat Cisl Marche.

(Fra. Mar.)