Il famoso chef stellato Bruno Barbieri è in questi giorni nel Maceratese per le riprese del suo programma televisivo “4 hotel” in onda in prima serata su Sky Uno. Durante la sua permanenza nelle Marche ieri ha scelto il ristorante “Da Isolina” di Passo San Ginesio per pranzare insieme al suo staff. «Avere a pranzo un cuoco del suo calibro, qui, in un ristorante sperduto tra le colline marchigiane, non capita tutti i giorni – commenta Giancarlo Rafanelli, titolare assieme al fratello Gianluca del locale -. Un’immensa soddisfazione per noi. Un uomo discreto e gentilissimo».

Con il suo inconfondibile accento romagnolo, Barbieri ha fatto tappa nel nostro entroterra, al “Wabi Sabi Culture” per filmare una puntata del suo format televisivo “4 hotel”, in cui quattro proprietari di attività ricettive, situate nelle Marche, si giudicheranno a vicenda. Il giudizio finale dello chef, poi, ne decreterà il migliore, che si aggiudicherà 5mila euro da investire nell’attività. A sedersi a tavola con lui, nel ristorante ginesino, la sua troupe ed i titolari dei quattro alberghi che hanno partecipato alla trasmissione. Tanti i fan di Barbieri che, appresa la notizia del suo arrivo in zona, si sono ritrovati per chiedere autografi e selfie, ai quali lo chef si è concesso con piacere.