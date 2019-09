SOLIDARIETA' - Il campione di volley presenterà il suo libro nel centro di comunità sabato 14 alle 15,30

“Forza e coraggio, la vita non è una corsa, ma un bersaglio!”: è il titolo dell’evento promosso dall’associazione Pro-muovi… Amo la Vita, nata recentemente a Sant’Angelo in Pontano , per svolgere attività di utilità sociale e culturale.

L’iniziativa si svolgerà sabato 14 settembre alle 15,30 nel centro di comunità “San salvatore”. Il campione italiano di pallavolo Giacomo Sintini presenterà il suo libro e racconterà la sua battaglia vinta contro il cancro. Sarà presente la professoressa Rossana Berardi, direttrice della clinica oncologica dell’università politecnica delle Marche. Seguirà un’asta di beneficenza con le opere degli alunni del Liceo Artistico” Preziotti-Licini”di Fermo ala presenza della dirigente Stefania Catasta.