SPETTACOLO - L'incipit della serata è stato affidato ad Antonello Carozza che con "27 angeli" ha raccontato il terremoto a San Giuliano di Puglia. Il sindaco Gentilucci: «Siamo forti, caparbi e vogliamo vivere qui»

Un parco Rodari gremito e in festa quello di ieri sera per lo spettacolo Amici Show, organizzato dal Comune di Pieve Torina e fabbricaeventi.com

Una serata nata, come tutto il cartellone estivo, per far rivivere il territorio e riaccendere i riflettori in una ricostruzione che ancora non parte. «Sono eventi come questi che restituiscono la gioia e fanno divertire e sorridere la nostra gente. Ne abbiamo bisogno per compensare la tristezza di ciò che ancora non va. Ma la nostra determinazione e caparbietà sono forti, resistiamo e portiamo avanti la nostra volontà di voler continuare a vivere qui, tra i monti azzurri, nel nostro paese, insieme alla nostra gente» ha dichiarato il sindaco Alessandro Gentilucci.

Tanti gli ospiti che si sono dati il cambio sul palco: dalle bellissime voci dei cantanti di Amici di Maria De Filippi (il molisano Antonello Carozza, la marchigiana Valeria Romitelli e il romano Francesco Capodacqua) alla comicità di Piero Massimo Macchini e Andrea Agresti direttamente da Le Iene.

L’incipit della serata è stato affidato al giovane Carozza che ben conosce gli effetti e la sofferenza che un terremoto può portare. Ha infatti vissuto il terremoto di San Giuliano di Puglia dove persero la vita tanti bambini e ieri raccontato anche l’esperienza di suo papà, vigile del fuoco che dalla scuola che crollò salvò tante vite. Di quella vicenda ha fatto una canzone commovente dal titolo “27 angeli”.

Per la chiusura invece è stata scelta l’esuberanza di Capodacqua che, con lo staff dello spettacolo sul palco, ha fatto ballare e sorridere tutto il Parco Rodari.

A condurre lo spettacolo il veterano dei palcoscenici Marco Moscatelli insieme all’ex Miss Marche Taryn Piccinini e alla giornalista Gaia Gennaretti.

La regia della serata è stata curata da Chiara Nadenich.