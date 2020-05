PIEVE TORINA - Cerimonia di inaugurazione alle 17.30 con il sindaco Alessandro Gentilucci, il presidente Antonio Pettinari e i dirigenti Anas

Si inaugura domani la strada provinciale 96 che collega il centro abitato di Pieve Torina alla frazione di Fiume e che conduce poi a Rote e Colfiorito. «Un intervento importante ed atteso, portato avanti dall’Anas – sottolinea il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci – che insieme al presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, e ai dirigenti Anas Marche presenzierà la cerimonia di inaugurazione alle 17.30 proprio a Pieve Torina. – Importante perché consente di riconnettere stabilmente una frazione al suo capoluogo, con un valore non soltanto fisico bensì simbolico: la provinciale 96 attraversa infatti un territorio ricco di natura e di storia, che potrà finalmente tornare ad essere fruito pienamente sia dai residenti sia dai turisti che amano perdersi nella bellezza di queste nostre aree interne. Atteso, perché è un ulteriore segnale di come, nonostante tutto, si cerchi di portare avanti con caparbietà e determinazione la ricostruzione. Un percorso ancora lungo ma su cui non molliamo, su cui non allentiamo la nostra pressante richiesta di attenzione ed operatività ai governi nazionale e regionale. Un ringraziamento particolare – conclude Gentilucci – va a Fulvio Soccodato, responsabile manutenzione straordinaria Anas, per la solerzia e disponibilità dimostrata nella gestione di questi lavori».