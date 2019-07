ANNUNCI - La Ciodue assume consulenti commerciali nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Ciodue Italia S.p.A. è un’azienda dinamica e in costante evoluzione, in grado di garantire l’eccellenza nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il potenziamento della rete commerciale nella provincia di Macerata, ricerca e seleziona nuovi talenti.

Il ruolo: Consulente Commerciale. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche. Eventuali precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non indispensabile: l’azienda ha già predisposto percorsi formativi che permetteranno di crescere nel tempo e acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo con professionalità ed efficienza.

Requisiti richiesti: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età compresa tra i 20 e i 45 anni, ottime capacità relazionali e doti organizzative, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, incentivi mensili, premi annuali e provvigioni per una crescita e solidità professionale, inquadramento con contratto Enasarco. Per inviare la candidatura e ulteriori informazioni: macerata@ciodueitalia.it,

La sezione Ance Macerata di Confindustria Macerata ricerca un/una Ingegnere civile/architetto (Conf 184) preferibilmente con esperienza in tema di appalti edilizia e ricostruzione post sisma 2016. La risorsa sarà assunta con orario di lavoro part time e si occuperà di consulenza tecnica alle imprese in materia di appalti pubblici/privati/ricostruzione e di ausilio alla segreteria di Ance Macerata. Si richiede laurea magistrale. Sede di lavoro: Macerata e provincia.

Inviare il curriculum vitae entro e non oltre il 30 luglio con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ SIM del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda settore metalmeccanico cerca Carpentiere in ferro esperto, codice n. 11047

Azienda settore metalmeccanico cerca Manutentore elettromeccanico esperto, codice n. 11046

Impresa edile cerca Intonacatore esperto, codice n. 11045

Impresa edile cerca Manovale edile anche prima esperienza, codice n. 11044