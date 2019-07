ANNUNCI - La Ciodue assume consulenti commerciali nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Ciodue Italia S.p.A. è un’azienda dinamica e in costante evoluzione, in grado di garantire l’eccellenza nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il potenziamento della rete commerciale nella provincia di Macerata, ricerca e seleziona nuovi talenti.

Il ruolo: Consulente Commerciale. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche. Eventuali precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non indispensabile: l’azienda ha già predisposto percorsi formativi che permetteranno di crescere nel tempo e acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo con professionalità ed efficienza.

Requisiti richiesti: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età compresa tra i 20 e i 45 anni, ottime capacità relazionali e doti organizzative, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, incentivi mensili, premi annuali e provvigioni per una crescita e solidità professionale, inquadramento con contratto Enasarco. Per inviare la candidatura e ulteriori informazioni: macerata@ciodueitalia.it,

La sezione Ance Macerata di Confindustria Macerata ricerca un/una Ingegnere civile/architetto (Conf 184) preferibilmente con esperienza in tema di appalti edilizia e ricostruzione post sisma 2016. La risorsa sarà assunta con orario di lavoro part time e si occuperà di consulenza tecnica alle imprese in materia di appalti pubblici/privati/ricostruzione e di ausilio alla segreteria di Ance Macerata. Si richiede laurea magistrale. Sede di lavoro: Macerata e provincia.

Inviare il curriculum vitae entro e non oltre il 30 luglio con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ SIM del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa di costruzioni cerca un muratore/manovale edile esperto e/o in età di apprendistato, codice n. 11041

Studio commerciale cerca Ragioniere/a con esperienza maturata soprattutto presso studi commerciali, codice n. 11040

Impresa edile cerca Muratore e/o manovale edile esperti, codice n. 11039

Agriturismo cerca un Aiuto pizzaiolo e un/a cameriere/a di sala, codice n. 11038