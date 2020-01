MARCHIO - Le domande delle aziende interessate dovranno essere presentate entro il 30 luglio alla Camera di Commercio delle Marche

Le strutture ricettive della provincia di Macerata possono presentare fin da subito le domande per ottenere il marchio di qualità “Ospitalità italiana – Regione Marche” per l’edizione 2019 (validità 2020) del bando. Come è noto la Regione Marche conferisce ogni anno agli alberghi, alle residenze turistiche alberghiere, alle attività ricettive rurali (country house) e ai campeggi che hanno i requisiti previsti dal bando, il marchio di qualità denominato “Ospitalità italiana – Regione Marche” come elemento distintivo e selettivo di qualità dell’offerta dei servizi di ricettività. L’idea si inserisce in un’ottica di miglioramento continuo dell’ospitalità nelle località turistiche, per rispondere sempre meglio alle aspettative e ai bisogni dei clienti italiani e internazionali, garantendo alcuni standard qualitativi omogenei a livello nazionale che gli esercizi devono possedere e mantenere nel tempo. Le domande delle aziende interessate dovranno essere presentate entro il 30 luglio alla Camera di Commercio delle Marche, esclusivamente tramite Posta elettronica Certificata (Pec) al seguente indirizzo: cciaa@pec.marche.camcom.it indicando nell’oggetto “Marchio di Qualità (indicando la provincia in cui si trova la struttura richiedente).