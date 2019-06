ANNUNCI - La Ciodue cerca consulenti commerciali nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Ciodue Italia S.p.A. è un’azienda dinamica e in costante evoluzione, in grado di garantire l’eccellenza nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il potenziamento della rete commerciale nella provincia di Macerata, ricerca e seleziona nuovi talenti.

Il ruolo: Consulente Commerciale. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche. Eventuali precedenti esperienze di tipo commerciale rappresentano un elemento gradito ma non indispensabile: l’azienda ha già predisposto percorsi formativi che permetteranno di crescere nel tempo e acquisire le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo con professionalità ed efficienza.

Requisiti richiesti: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età compresa tra i 20 e i 45 anni, ottime capacità relazionali e doti organizzative, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, incentivi mensili, premi annuali e provvigioni per una crescita e solidità professionale, inquadramento con contratto Enasarco. Per inviare la candidatura e ulteriori informazioni: macerata@ciodueitalia.it,

La Naturale Lavoro cerca per azienda ventennale leader nel settore di supermercati zona Civitanova addetti con esperienza nei seguenti reparti: Gastronomia l’addetto/a scelto dovrà avere dimestichezza con affettatrici, coltelli e bilance, preparazione e allestimento del bancone di vendita, smontare i vari affettati, ecc., Macelleria l’addetto/a scelto dovrà aver esperienza nel smontare le carni, fare le preparazioni e allestire il bancone di vendita, Ortofrutta l’addetto/a scelto dovrà avere esperienza nel preparare tutto il reparto e ordinare tutti i vari frutti e ortaggi con la variazione giornaliera dei prezzi per le bilance self service. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

La Naturale Lavoro cerca per ristorante ad Appignano per inserimento nel proprio organico un cuoco e un aiuto cuoco. L’addetti alla cucina devono avere dimestichezza con preparazioni delle linee di primi, secondi di carne e quindi conoscenza delle principali attrezzature. Si richiede esperienza passata in questa mansione. Si valutano persone del territorio locale. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa di costruzioni cerca muratori e carpentieri esperti. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11023

Impresa agricola cerca un’apprendista impiegata con buona conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: Urbisaglia. Rif.: 11022

Parrucchieria cerca una parrucchiera con almeno una minima esperienza nel ruolo e un’apprendista estetista. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11021

Azienda settore impiantistica cerca: falegnami, montatori di infissi e fabbri esperti. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11020

Struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a con minima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino.