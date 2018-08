SISMA - Il consorzio annuncia di aver firmato la vertenza: «Definito un accordo con i lavoratori delle ditte Pre e Ciba consorziate del consorzio Gips, in stato di difficoltà finanziarie»

Firmato stamattina nella sede Cisl di Macerata, l’accordo per circa quindici lavoratori delle Sae, dipendenti di due aziende che hanno chiesto il concordato e che fanno parte del consorzio Gips, che ha avuto in subappalto dal Consorzio Arcale, una serie di lavorazioni. A darne notizia è l’ingegner Cristiano Costanzo di Arcale: «E’ stato siglato un accordo di conciliazione in sede sindacale Filca Cisl Macerata a tutela dei lavoratori. In particolare il Consorzio Arcale e le sue consorziate Gervasi Spa e Procogen Spa hanno definito un accordo con i lavoratori delle ditte Pre e Ciba consorziate del consorzio Gips, in stato di difficoltà finanziarie, che hanno lavorato per le Sae in alcuni cantieri del maceratese. Da oggi i 12 lavoratori che vantavano il pagamento del saldo di alcune mensilità da parte di Pre e Ciba verranno pagati e saldati in regime di solidarietà dal Consorzio Arcale che, insieme alla Filca Cisl, ha raccolto, valutato e riconosciuto quanto dovuto sia in termini di salario che di versamenti per un totale di circa 30.000 euro». Conclude l’ingegnere: «Il Consorzio Arcale ha ritenuto, nonostante la procedura di concordato di Gips ed in piena conformità, di adempiere diligentemente alla solidarietà richiamata, avendo tra le sue prime attenzioni la tutela dei lavoratori. Come sempre del resto in tutti i cantieri delle Sae nel cratere del terremoto».