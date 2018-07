INCHIESTA – L’ente esprime vicinanza verso i due dipendenti: «Hanno sempre prestato la propria attività con abnegazione e spirito di servizio»

Indagine sugli appalti delle Sae, solidarietà dell’Erap ai due dirigenti dell’azienda che sono indagati. Si tratta di Maurizio Urbinati e Lucia Taffetani, con loro sono stati iscritti nel registro degli indagati anche il capo della protezione civile delle Marche David Piccinini e Stefano Stefoni. «L’Erap Marche, seppure nel rispetto e piena fiducia della magistratura, in relazione all’indagine promossa dell’autorità Giudiziaria in merito a presunti abusi nella realizzazione delle Sae ed, in particolare, nei subappalti, esprime solidarietà e vicinanza, in questo delicato momento, ai due dirigenti indagati, che hanno prestato la propria attività con grande abnegazione e spirito di servizio, in condizioni di particolare difficoltà, nella convinzione che gli stessi saranno in grado di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati». L’indagine della procura ipotizza i reati di abuso d’ufficio in relazione agli appalti sulle casette. Sarebbero state omessi dei controlli, come quelli legati alla normativa antimafia.