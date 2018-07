Sisma, inchiesta sulle casette:

quattro gli indagati

Sequestrati pc e documenti

I MILITARI della Fiamme gialle hanno effettuato perquisizioni negli uffici della Protezione civile. Prelevati i computer del dirigente David Piccinini e di altri funzionari. Il provvedimento rientra in un'indagine su presunte irregolarità in materia di subappalti per la realizzazione delle sae. Contestato l'abuso d'ufficio

