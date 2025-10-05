Festa a Esanatoglia per i cento anni di Teresa Bernardi. La donna ha spento le candeline circondata dall’affetto dei familiari e degli amici. Il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, la giunta e il comune di Esanatoglia hanno voluto esprimere i loro più sinceri auguri a Teresa per questo importante traguardo, ricordando con riconoscenza «i tanti anni dedicati al servizio della comunità nella gestione dei campi da tennis e soprattutto per il garbo e la gentilezza sempre dimostrati».

Un traguardo significativo, che l’amministrazione augura possa essere vissuto «in serenità insieme a Liliana e Antonio, a Lorella e Martina, e a tutti i suoi pronipoti e parenti». «Ancora auguri, Teresa, con affetto», è il messaggio che l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere alla centenaria in questa giornata speciale.