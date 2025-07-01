Regionali, spunta il candidato di Rizzo:
«Fuori dagli schieramenti tradizionali»
ELEZIONI - Il nome scelto dal coordinatore di "Democrazia sovrana popolare" al momento è top secret. Verrà presentato ad Ancona venerdì: «E' un professionista affermato. Sarà presente anche una nota personalità marchigiana del campo del lavoro e dell'impresa»
Tra i due litiganti, il terzo lo porta Marco Rizzo. Non solo Matteo Ricci e Francesco Acquaroli per la corsa alla poltrona da governatore: ci sarà un nome nuovo.
Marco Rizzo, coordinatore di “Democrazia sovrana popolare” (Dsp), presenta un candidato di alternativa: «Un uomo fuori dagli schieramenti tradizionali – fa sapere Rizzo in una nota stampa – per rappresentare le Marche per la pace e libere da Bruxelles dopo decenni di disastri del partito unico euro-guerrafondaio». L’appuntamento è alla Mole Vanvitelliana (aula didattica), venerdì 4, alle 11. Sarà la prima uscita pubblica dell’unico candidato «oltre la destra e la sinistra». A rivelarlo alla sarà lo stesso leader di Dsp.
«Tra Ricci e Acquaroli – commenta Rizzo – da decenni facce della stessa Europa che riduce sanità e spesa sociale, distrugge la classe media e mortifica il lavoro dipendente e le piccole e medie imprese marchigiane e oggi si getta in un folle progetto di riarmo solo per sostenere l’industria tedesca ai danni dei territori e dell’Italia intera, c’è un’unica alternativa di governo nelle Marche. L’unica vera opposizione al partito unico euro-guerrafondaio per chi crede che le condizioni indispensabili per ricostruire la Regione dopo i disastri bipartisan degli ultimi decenni, siano sovranità e pace». Marco Rizzo aggiunge che sarà ad Ancona con una «nota personalità marchigiana del campo del lavoro e dell’impresa. Si tratta – ha concluso – di un uomo perbene, un professionista affermato, fuori dalle vecchie logiche di partito e pronto a mettersi a disposizione dei marchigiani mentre gli altri hanno soltanto il desiderio di intrupparli nei loro apparati per poi prendere ordini da Roma e Bruxelles. È ora di spezzare le catene e liberarsi da chi si è spartito il potere per troppo tempo» ha concluso. Nel corso della presentazione interverrà anche la coordinatrice regionale di Dsp Marche, Marianella Fioravanti.
Articoli correlati
Scontro sui nomi delle liste, “Civici Marche” diffidano Bianchini «Chiamarsi “Marche Civiche” è un inganno»
Matteo Ricci, la carica delle 19 firme. M5s: «Marchigiani stanchi di essere ultimi» Settembre? «Vinciamo pure a Ferragosto»
Pd, 5Stelle e altre 17 sigle Il centrosinistra firma il programma. Ricci: «Ci vuole un cambio di Marche»
Regionali, accordo nel centrosinistra. Sabato la firma del programma: ci sono 18 realtà, compresi i 5 Stelle
Approvata all’unanimità la lista Pd Le novità sono Marinelli e Maccari. Sciapichetti alza la voce in assemblea
Azione si spacca, Acquaroli o Ricci? Botta e risposta Sorbi-Costamagna: «Venuto meno l’accordo con Calenda»
Elezioni, Carancini tra passato e futuro: «Grande alleanza per vincere di squadra. Acquaroli sulla sanità ha tradito»
Elezioni, i Dem temporeggiano: sicuri Carancini, Catena e Iezzi. Ricci valuta Fiordomo come “civico”
Elezioni, l’ultimo sondaggio Dire-Teknè: «Acquaroli avanti di 5 punti su Ricci Gli indecisi rappresentano il 42%»
Gemello digitale e super app dei servizi, Matteo Ricci guarda al futuro: «Le risorse? 12 milioni chiudendo l’Atim»
Povertà Marche, Matteo Ricci: «Oltre 16mila persone assistite dalla Caritas Garantiremo salario minimo regionale»
Acquaroli apre la campagna per il bis. In oltre 4mila al palas di Civitanova «Più Marche, basta umiliazioni»
Approvato il piano infrastrutture: sul piatto sei miliardi di euro. «Superare l’atavico gap di questa regione»
L’intesa su Ricci, domani direzione M5S. Fede: «Nel programma le nostre idee Da Acquaroli e Meloni non un euro alle Marche»
Ricci e 5 Stelle verso il traguardo? «L’incontro dell’alleanza del cambiamento è andato molto bene, ci siamo quasi»
FdI, i sei più votati per candidarsi. Le preferenze del direttivo maceratese: escluse D’Alessandro e Luconi
Regionali, centrosinistra ancora in standby: veto 5 Stelle su Italia Viva, Pd in fibrillazione sul terzo mandato
Paziente protesta, identificato dalla polizia. Matteo Ricci: «Clima di intimidazione» L’Ast: «Accuse false, protocolli rispettati»
Matteo Ricci festeggia con la sindaca «Da Osimo parte l’avviso di sfratto alla giunta Acquaroli» (Video)
Civitanova vista dal (possibile) futuro: con Ciarapica eletto in Regione Morresi sindaco ed elezioni nel 2026
Cencetti contro Base Popolare: «L’accordo con Ricci era cosa fatta, improvvisa inversione su Acquaroli»
Apprezzo Rizzo per la sua coerenza cosa che manca a molti politici.P.S lui è Vannacci su molte cose vanno d’accordo la cosa mi suona strana essendo uno di sinistra e l’altro di destra o no?
…signor Valenti, mi permetta, a me la cosa (Vannacci e Rizzo d’accordo su molte cose…), non suona per nulla strana, essendo loro, secondo me (aldilà degli schieramenti destra sinistra), due persone, in politica, che non ‘soffrono’ di ipocrisia, di falsità, di vigliaccheria, di menzogne e di teorie politiche che non stanno né in cielo, né tantomeno in terra!!! Cordialmente. gv