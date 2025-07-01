Regionali, spunta il candidato di Rizzo:
«Fuori dagli schieramenti tradizionali»

ELEZIONI - Il nome scelto dal coordinatore di "Democrazia sovrana popolare" al momento è top secret. Verrà presentato ad Ancona venerdì: «E' un professionista affermato. Sarà presente anche una nota personalità marchigiana del campo del lavoro e dell'impresa»

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Marco Rizzo, coordinatore di “Democrazia sovrana popolare” (Dsp)

Tra i due litiganti, il terzo lo porta Marco Rizzo. Non solo Matteo Ricci e Francesco Acquaroli per la corsa alla poltrona da governatore: ci sarà un nome nuovo.

Marco Rizzo, coordinatore di “Democrazia sovrana popolare” (Dsp), presenta un candidato di alternativa: «Un uomo fuori dagli schieramenti tradizionali – fa sapere Rizzo in una nota stampa – per rappresentare le Marche per la pace e libere da Bruxelles dopo decenni di disastri del partito unico euro-guerrafondaio». L’appuntamento è alla Mole Vanvitelliana (aula didattica), venerdì 4, alle 11. Sarà la prima uscita pubblica dell’unico candidato «oltre la destra e la sinistra». A rivelarlo alla sarà lo stesso leader di Dsp.

«Tra Ricci e Acquaroli – commenta Rizzo – da decenni facce della stessa Europa che riduce sanità e spesa sociale, distrugge la classe media e mortifica il lavoro dipendente e le piccole e medie imprese marchigiane e oggi si getta in un folle progetto di riarmo solo per sostenere l’industria tedesca ai danni dei territori e dell’Italia intera, c’è un’unica alternativa di governo nelle Marche. L’unica vera opposizione al partito unico euro-guerrafondaio per chi crede che le condizioni indispensabili per ricostruire la Regione dopo i disastri bipartisan degli ultimi decenni, siano sovranità e pace». Marco Rizzo aggiunge che sarà ad Ancona con una «nota personalità marchigiana del campo del lavoro e dell’impresa. Si tratta – ha concluso – di un uomo perbene, un professionista affermato, fuori dalle vecchie logiche di partito e pronto a mettersi a disposizione dei marchigiani mentre gli altri hanno soltanto il desiderio di intrupparli nei loro apparati per poi prendere ordini da Roma e Bruxelles. È ora di spezzare le catene e liberarsi da chi si è spartito il potere per troppo tempo» ha concluso. Nel corso della presentazione interverrà anche la coordinatrice regionale di Dsp Marche, Marianella Fioravanti.

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