di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Romano Carancini, Leonardo Catena, Simona Galiè, Lidia Iezzi, Clara Maccari e Andrea Marinelli: è il sestetto che comporrà la lista maceratese del Partito democratico alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del governatore.

Stasera l’assemblea provinciale dei Democrat iniziata alle 22 ha accolto favorevolmente – un voto unanime con tre astenuti – la proposta unitaria che era stata avanzata dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti al termine di lunghe trattative. Alla vigilia dell’assemblea sembrava che si procedesse con l’approvazione di una lista contenente una decina di nominativi da affidare poi alla direzione regionale del partito ed invece è arrivata la soluzione finale.

Un sestetto all’insegna della parità di genere e del rispetto della territorialità: ci sono infatti il consigliere regionale uscente ed ex sindaco di Macerata Romano Carancini, il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena, il recanatese ex assessore alla Cultura Andrea Marinelli, la civitanovese Lidia Iezzi, la potentina Simona Galiè e la camerte Clara Maccari.

Presentazione a cura del segretario provinciale dei Dem Angelo Sciapichetti e dibattito che ha visto diversi interventi nella sala riunioni dell’hotel Grassetti di Corridonia. Infine il via libera dell’assemblea al sestetto, sarà ora la direzione regionale Dem a formalizzare la lista ma dovrebbe trattarsi di un passaggio formale visto che appunto il voto maceratese è stato unanime pur con gli immancabili distinguo, le puntualizzazioni. Un atteggiamento che ha anche provocato la reazione del segretario Angelo Sciapichetti che ha contestato ad alta voce la posizione di quanti non avrebbero collaborato alla stesura della lista pur esprimendo a posteriori un giudizio critico.