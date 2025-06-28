Regionali, ufficiali i candidati Pd:
capolista sono tutte donne.
Nel Maceratese è Clara Maccari
ELEZIONI - L'assemblea si è svolta oggi pomeriggio. La segretaria Chantal Bomprezzi: «Ecco la squadra. Una proposta forte, plurale, rappresentativa che nasce dal confronto democratico con i territori e rispecchia il giusto mix tra esperienza, rinnovamento, attenzione per le varie anime che compongono il nostro partito». Matteo Ricci: «A Mastrovincenzo e Bora ho chiesto di fare i capilista nella mia lista spero che accettino»
Il Pd ha ufficializzato in serata i candidati alle regionali, in tutte e cinque le province capoliste sono le donne. Nella nostra provincia è Clara Maccari. In lista, come già anticipato, oltre a lei ci sono Romano Carancini, Leonardo Catena, Simona Galiè, Lidia Iezzi e Andrea Marinelli. I nomi provincia per provincia, sono stati definiti nel corso dell’assemblea regionale del Pd Marche che si è svolta oggi e ha approvato le liste del partito nelle cinque province.
«Oggi abbiamo più di un motivo di essere orgogliosi di far parte del Partito Democratico delle Marche – afferma la segretaria Chantal Bomprezzi -. Abbiamo unito il partito dopo anni difficili e due commissariamenti, scelto insieme un candidato autorevole, costruito un’alleanza ampia, rappresentativa di tutto il centro-sinistra, e un programma condiviso. Oggi abbiamo approvato un altro tassello decisivo: la nostra squadra. Oggi presentiamo una proposta guidata da cinque capolista donne, forte, plurale, rappresentativa, che nasce dal confronto democratico con i territori e rispecchia il giusto mix tra esperienza, rinnovamento, attenzione per le varie anime che compongono il nostro Partito e per le zone più fragili della nostra regione».
Le liste sono così composte. PESARO URBINO: Micaela Vitri (capolista). Luisa Cecarini, Renato Claudio Minardi, Alessia Morani, Alessandro Piccini, Federico Scaramucci, Daniele Vimini. ANCONA: Chantal Bomprezzi (capolista), Thomas Braconi, Michele Brisighelli, Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi, Emanuela Marguccio, Paolo Paladini, Simone Pugnaloni, Lorena Varani. FERMO: Chiara Croce (capolista), Luisanna Cola, Fabrizio Cesetti, Nicola Loira. ASCOLI: Fabiola Diomede (capolista), Francesco Ameli, Enrico Piergallini, Margheria Sorge.
Durante l’assemblea, Bomprezzi ha anche annunciato l’ingresso nella segreteria regionale di Massimo Montesi, ex segretario di Articolo 1, e l’ingresso di un ex articolo 1 come quarta personalità nella direzione regionale. La Segretaria ha poi invitato a partecipare alla manifestazione pubblica dell’Alleanza del Cambiamento, in programma l’11 luglio, alle 20,30 in piazza del Papa ad Ancona, insieme al candidato presidente Matteo Ricci. Questa mattina si è infatti costituita ufficialmente la coalizione che sosterrà l’europarlamentare, dopo la firma del programma da parte di 19 forze politiche e civiche rappresentative di tutto il centro-sinistra marchigiano.
«Firmare insieme il nostro programma è stata una grande emozione – dice Bomprezzi -. Questo progetto di cambiamento nasce da lontano, dalla sala riunioni del Pd Marche, ed è cresciuto con metodo, coinvolgimento, passione e serietà. Un percorso fatto di confronto, ascolto, competenza, in un clima sempre propositivo».
Matteo Ricci: «Cesetti correrà con il Pd mentre a Mastrovincenzo e Bora, che sono e rimarranno del Pd, ho chiesto di fare i capilista nella mia lista, spero che accettino perché per me è molto importante avere candidature fortissime anche nella mia lista».
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