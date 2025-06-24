Nuove aule per Stem e robotica alla scuola Anita Garibaldi, l’ex dirigente scolastica e consigliera comunale di minoranza Mirella Paglialunga plaude all’iniziativa ma “boccia” il sindaco Fabrizio Ciarapica per aver usato l’iniziativa per fare “autopromozione”. «Faccia un video anche sull’assenza della palestra alla media Annibal Caro».

«Le scuole civitanovesi dimostrano grande impegno e capacità creativa – afferma Paglialunga della lista “Per Civitanova”– e anche questa nuova realtà conferma la vitalità della nostra offerta formativa. Tuttavia, stona l’uso propagandistico che il sindaco fa dei video pubblicati sui social: sempre al centro della scena, protagonista assoluto. Si avvicinano le regionali e la propaganda gratuita è un’occasione da non perdere per il nostro astuto primo cittadino».

L’affondo si concentra però sulla mancanza della palestra alla scuola secondaria di primo grado Annibal Caro, una carenza che Paglialunga definisce «un limite inaccettabile al diritto all’educazione motoria» e «un caso più unico che raro in Italia». «Ho più volte sollecitato l’amministrazione in commissione e in consiglio comunale – continua – ma Ciarapica ha sempre rimandato l’intervento, relegando la palestra a “priorità 2” anche nell’ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato a giugno. Questo significa che, ancora una volta, non si intende realizzare l’opera nei tempi necessari. Eppure la normativa scolastica è chiara: le scuole medie devono avere una palestra coperta. Ma a quanto pare, per questa amministrazione, il diritto degli studenti può aspettare». Infine, l’amara provocazione: «Il Comune ha trovato quasi 3 milioni di euro per l’erba sintetica e per impianti calcistici affidati a società sportive affiliate. Forse ai genitori dell’Annibal Caro converrebbe costituirsi in associazione sportiva e nominare come presidente un parente o amico di qualche politico. Allora, forse, anche la palestra vedrebbe finalmente la luce».