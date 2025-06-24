Paglialunga attacca Ciarapica:
«Fa propaganda sui social con la scuola»
CIVITANOVA - L’ex dirigente scolastica critica il sindaco: «Bene le aule Stem all'Anita Garibaldi, ma faccia un video anche sul fatto che l’Annibal Caro è senza palestra, caso più unico che raro in Italia»
Nuove aule per Stem e robotica alla scuola Anita Garibaldi, l’ex dirigente scolastica e consigliera comunale di minoranza Mirella Paglialunga plaude all’iniziativa ma “boccia” il sindaco Fabrizio Ciarapica per aver usato l’iniziativa per fare “autopromozione”. «Faccia un video anche sull’assenza della palestra alla media Annibal Caro».
«Le scuole civitanovesi dimostrano grande impegno e capacità creativa – afferma Paglialunga della lista “Per Civitanova”– e anche questa nuova realtà conferma la vitalità della nostra offerta formativa. Tuttavia, stona l’uso propagandistico che il sindaco fa dei video pubblicati sui social: sempre al centro della scena, protagonista assoluto. Si avvicinano le regionali e la propaganda gratuita è un’occasione da non perdere per il nostro astuto primo cittadino».
L’affondo si concentra però sulla mancanza della palestra alla scuola secondaria di primo grado Annibal Caro, una carenza che Paglialunga definisce «un limite inaccettabile al diritto all’educazione motoria» e «un caso più unico che raro in Italia». «Ho più volte sollecitato l’amministrazione in commissione e in consiglio comunale – continua – ma Ciarapica ha sempre rimandato l’intervento, relegando la palestra a “priorità 2” anche nell’ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato a giugno. Questo significa che, ancora una volta, non si intende realizzare l’opera nei tempi necessari. Eppure la normativa scolastica è chiara: le scuole medie devono avere una palestra coperta. Ma a quanto pare, per questa amministrazione, il diritto degli studenti può aspettare». Infine, l’amara provocazione: «Il Comune ha trovato quasi 3 milioni di euro per l’erba sintetica e per impianti calcistici affidati a società sportive affiliate. Forse ai genitori dell’Annibal Caro converrebbe costituirsi in associazione sportiva e nominare come presidente un parente o amico di qualche politico. Allora, forse, anche la palestra vedrebbe finalmente la luce».
A Civitanova la scuola si rinnova: inaugurata la nuova ala della “Anita Garibaldi”
Civitanova Marche ha la stragrande maggioranza di siti inquinati delle Marche e qui si muore molto di più per tumori e malformazioni neonatali.
L’inquinamento da solventi per calzature venne scoperto nel 1992, interessa cinque Comuni in due Province e, da allora, nessuno ha voluto bonificare.
Alla signora Paglialunga spiace parlare di questo enorme problema?
La professoressa Paglialunga dimentica l’esperienza elettorale del rimpianto ” Totò vasa vasa ” dalchè , in prossimità di tornata elettorale costituente autentica dead line per Fabrizio Ciarapica , coerentemente ” si gioca tutte le carte “. Come farebbe chiunque altro al suo posto e nella sua posizione. Se centra l’obbiettivo di essere eletto in Regione lascerà che i civitanovesi si scelgano la nuova guida ma se lo fallisce evidentemente dovrà fare i conti con molti della sua maggioranza. Per l’intanto una battuta – DA UOMO DI DESTRA – mi verrebbe spontanea : ma che ne è della vostra preannunziata ” mozione di sfiducia ” ? Non se n’è fatto più niente ? O qualcuno , nel centrosinistra in amministrazione , ” non può permetterselo ” ? Ecco , questa sarebbe un’interessantissima risposta. Da leggere.