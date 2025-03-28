Un viaggio musicale
tra epoche e sonorità
con la CellOrchestra
CIVITANOVA ALTA - Un ensemble di 13 violoncelli per un concerto tra musica e arte nello Spazio Multimediale San Francesco domenica alle 17,30
Dal barocco alle colonne sonore contemporanee, il violoncello sarà il protagonista assoluto del prossimo appuntamento di Civitanova Classica. Domenica 30 marzo, alle 17,30, lo Spazio Multimediale San Francesco di Civitanova Alta accoglierà la CellOrchestra, un ensemble di 13 violoncelli nato nel 2019 grazie ai maestri Claudio Casadei e Francesco Fontana, docenti al Conservatorio Rossini di Pesaro.
L’ensemble, formato prevalentemente da giovani musicisti italiani, esplora un repertorio che attraversa i secoli: dalle composizioni seicentesche di Henry Purcell alle sonorità moderne di Sollima, Piazzolla e Morricone. «Il fascino del violoncello unito alla maestria dei musicisti – afferma Lorenzo Di Bella, ideatore del festival – permetteranno al pubblico di vivere un’esperienza sonora di rara suggestione. Il tutto impreziosito dalle opere esposte per l’occasione dall’Unitre di Civitanova».
Il titolo dell’evento è “Quadri per un concerto”: durante l’esibizione, infatti, il pubblico potrà ammirare i lavori realizzati dagli allievi del corso di pittura di secondo livello dell’Unitre, guidati dal maestro Daniele Cristallini.
I biglietti (10 euro, ridotto a 5 euro per gli associati Unitre) sono disponibili su Ciaotickets e nelle biglietterie dei teatri.