di Laura Boccanera

Si svolgerà lunedì alle 10 il funerale di Maria Teresa Morelli, la 73enne morta martedì lungo la strada Mezzina a Sant’Elpidio a mare dopo lo scontro con un mezzo pesante.

Oggi in tarda mattinata all’ospedale Torrette di Ancona si è svolta l’autopsia sul corpo per determinare se la 73enne abbia avuto un malore mentre era alla guida e la causa della morte.

L’incidente è avvenuto nel tratto elpidiense della strada Mezzina. Fortissimo l’impatto tra la sua auto e un mezzo pesante: subito la civitanovese è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove dopo alcune ore dall’arrivo è deceduta.

Saranno ora i risultati dell’esame a chiarire se la causa della morte è legata all’impatto o ad un malore e stabilirne, eventualmente la causa.

La donna era stata a trovare una parente che risiede a Montegranaro e stava rientrando a casa. Dopo l’autopsia è stato dato dalla procura il nullaosta alla sepoltura. Lunedì il feretro partirà dalla casa funeraria Terra e cielo di Civitanova e alle 10 si svolgerà il funerale nella chiesa di San Giuseppe, quartiere dove la donna viveva assieme al marito Corrado Lauri. Oltre al marito lascia anche il figlio Roberto, la nuora Majla e il nipotino Vittorio.