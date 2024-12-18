di Laura Boccanera

Tragico schianto lungo la Mezzina, la civitanovese Maria Teresa Morelli, la donna di 73 anni, potrebbe avere avuto un malore mentre era alla guida e la sua auto si è scontrata contro un mezzo pesante. La donna è morta dopo essere stata trasportata all’ospedale di Torrette ad Ancona.



Cordoglio nella comunità che questa mattina ha appreso della morte dell’anziana che viveva nel quartiere San Giuseppe assieme al marito Corrado Lauri. Aveva anche un figlio Roberto, titolare di un’attività di assistenza pc. Maria Teresa Morelli era parente anche di Ilario Morelli, imprenditore calzaturiero noto a Civitanova e titolare del calzaturificio Confort.

Ieri pomeriggio si trovava sulla Mezzina dopo essere stata a trovare una parente che abita a Montegranaro quando si è schiantata intorno alle 16 nel comune di Sant’Elpidio a Mare. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio, una ipotesi è che la donna potrebbe aver avuto un malore mentre era alla guida.

Sulla sua bacheca il figlio ha lasciato un messaggio di cordoglio per il recente lutto: “Ciao mamma, tanto ci rincontreremo” ha scritto. Tanti i messaggi di vicinanza espressi da amici e familiari che hanno porto le condoglianze per l’improvvisa scomparsa della donna. Non si sa ancora se sarà disposta l’autopsia per accertare la causa della morte. Il funerale non è ancora stato fissato.