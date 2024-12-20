Scontro all’incrocio a Civitanova, auto distrutte: nulla di grave per i conducenti. Un incidente avvenuto oggi intorno alle 13 ha generato lunghe code e traffico lungo la provinciale delle Vergini, all’incrocio con via del Molino, direttrice che conduce verso Santa Maria Apparente.

A scontrarsi, sotto la pioggia, una Ford C Max e una Honda Crv condotta da un uomo anziano. Piuttosto violento l’impatto avvenuto in modo semi frontale e che ha distrutto le due vetture, ma fortunatamente non ha ferito gli occupanti delle due auto che hanno entrambi rifiutato il trasporto in ospedale.

Per chiarire la dinamica dell’incidente sul posto, sotto la pioggia battente delle 13 sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli uomini della polizia stradale per la viabilità.

Per soccorrere e mettere in sicurezza l’area dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Per fortuna, come detto, nulla di grave, ma lo scontro ha provocato lunghe code e disagi alla circolazione lungo la strada. In quel punto infatti, all’orario di uscita delle scuole transitano anche numerosi autobus e il traffico ne ha risentito. Le operazioni per liberare la carreggiata ed effettuare i rilievi sono durate quasi due ore. La strada è stata completamente riaperta poco prima delle 15.