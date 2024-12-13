Incontrava i clienti nei bar di Civitanova, arrestato un 43enne trovato con oltre mezzo chilo di cocaina in casa. L’operazione è della Squadra mobile di Macerata (sezione Antidroga) che ha agito insieme ai colleghi del commissariato. In seguito alle indagini i poliziotti hanno accertato che il 43enne El Khala Fakher, tunisino, già noto alle forze dell’ordine, si incontrava nei locali di Civitanova, nei bar, per vendere cocaina con i clienti.

Le indagini hanno portato ad una perquisizione che è stata messa a segno ieri sera. Nella casa del 43enne sono stati trovati 519 grammi di cocaina e 8,84 grammi di hashish. Oltre a questo c’era il necessario per dividere le dosi: bilancino di precisione, materiale per il confezionamento. Trovati anche 610 euro e 5 cellulari. Rinvenuta la droga la polizia ha arrestato il 43enne che è stato portati in carcere a Montacuto di Ancona.

Questa mattina è stato convalidato l’arresto al tribunale di Macerata. Il 43enne, assistito dall’avvocato Emanuele Senesi, ha spiegato al giudice Giovanni Manzoni che l’hashish ce lo aveva per uso personale mentre la cocaina ha ammesso che la spacciava. Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere per Fakher. La difesa si riserva di fare istanza per chiedere gli arresti domiciliari per il 43enne.

(Gian. Gin)

(Ultimo aggiormento alle 16,25)