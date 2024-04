Macerata è pronta ad ospitare, sabato e domenica prossimi, “Red Emotion – Il valore dell’eccellenza”, un evento che coniuga il mondo dei motori, temi sociali come la guida sicura e la valorizzazione delle eccellenze e delle bellezze del nostro territorio.

Un’iniziativa co-organizzata dal Comune di Macerata, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, nata dalla passione per il motorsport dell’imprenditore e pilota Giammarco Marzialetti, fondatore del Team Racing Mrnc 12, e dell’appassionato di competizioni Gianluigi Bianchini del Team Racing Mrnc 12. «Un ringraziamento a tutti gli organizzatori di Red Emotion che permetteranno alla città di Macerata di ammirare da vicino e toccare con mano uno dei simboli dell’eccellenza italiana: la Ferrari – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – un appuntamento che unirà la passione per i motori alla sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, a una guida sicura e consapevole. Anche in questo caso, Macerata ha sposato un evento di richiamo nazionale che è anche veicolo di promozione per la nostra città».

«Si tratta di un evento che accenderà i riflettori sulle eccellenze con la E maiuscola: quelle della promozione turistica, enogastonomica e sportiva, che sposano una tematica importante come quella della sicurezza stradale rivolta, soprattutto, alle giovani generazioni – è intervenuto l’assessore a sport, turismo ed eventi Riccardo Sacchi – sinergie tra mondi, apparentemente lontani, ma che in realtà costituiscono punti di forza per un asset strategico nell’ambito dell’attrattività turistica. Potremmo definirlo un inedito gemellaggio per un’offerta che, sono certo, la città accoglierà positivamente grazie anche alle rosse Ferrari Challenge che faranno bella mostra di sé. Red Emotion rappresenta anche un’ulteriore occasione preziosa per Macerata, quella di mettersi in vetrina a livello internazionale grazie alla presenza dell’ambasciatore del Vietnam Duong Hai Hung».

Red Emotion prenderà il via la mattina di sabato alle 9.10, in piazza della Libertà con la presentazione delle due Ferrari 488 Challenge Evo e 296 Challenge e dei campionati a cui parteciperà il Team Mnrc 2024 agli studenti degli istituti superiori di Macerata che subito dopo, alle 9.20, al Teatro Lauro Rossi, parteciperanno all’incontro sulla sicurezza stradale che ha l’obiettivo di sollecitare i giovani a una guida più sicura e consapevole, una tematica che rientra nel programma “Mrnc guida sicura e consapevole” all’insegna del motto “Divertiti in pista, ma in strada non rischiare”. Nelle vesti di coordinatore e moderatore il giornalista sportivo Gaudenzio Tavoni mentre sono previsti interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, del pilota e istruttore federale Vito Postiglione, dello Scuderia Ferrari Club Castorano, in collaborazione con #LifeAddicted, il progetto del Comune di Macerata finalizzato a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale connessa all’uso di sostanze e che, come hanno sottolineato l’assessore alla sicurezza Paolo Renna e il comandante della Polizia locale Danilo Doria, vuole soprattutto sensibilizzare i giovani sul fatto che quando ci si mette alla guida in certe condizioni non si è un pericolo solo per se stessi ma soprattutto per gli altri. Nel corso dell’incontro ci sarà la premiazione di alcuni personaggi del mondo dei motori del nostro territorio.

«C’è necessità di una presa di coscienza da parte dei giovani del problema sicurezza stradale al fine di ridurre il numero e le conseguenze dell’incidentalità – è intervenuto Gaudenzio Tavoni – la sicurezza stradale è tra le priorità delle istituzioni, enti locali, scuola e famiglia, ma anche di associazioni sportive legate al mondo delle corse, come Mrnc 12. Spesso il motorsport è ritenuto una pratica dove le regole non vigono, ma in realtà non è così. Nel corso dell’incontro con gli studenti, infatti, verrà evidenziato come in pista così come sulla strada vigano regole e obblighi ben precisi, il cui rispetto è fondamentale per garantire la sicurezza in pista e sulle strade di tutti i giorni. Per spiegare l’importanza della sicurezza stradale, nel corso dell’incontro si farà proprio un parallelo tra il mondo delle corse e la circolazione stradale, invitando i giovani a prendere coscienza del problema e a demandare all’attività in circuito qualsiasi attività vietata dal codice della strada. Infine saranno presi in considerazione i tristi numeri dell’incidentalità stradale, il tutto con un linguaggio semplice e vicino agli adolescenti neo patentati o in prossimità della maggiore età»:

Al termine, alle ore 12, in piazza della Libertà, è prevista la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung, delle istituzioni locali, coordinata dal senatore Salvatore Piscitelli che si occupa di relazioni internazionali ed istituzionali. A seguire nel foyer del Teatro Lauro Rossi degustazione del caffè vietnamita e aperitivo con alcune eccellenze del territorio. «Ringrazio gli amici Gianmarco Marzialetti, gentleman driver Ferrari e Gianluigi Bianchini, appassionato del Motorsport internazionale del Team Mrnc 12, per avermi coinvolto nell’organizzazione dell’iniziativa – ha affermato Piscitelli – Macerata rappresenta la cornice ideale per un evento che ha l’obiettivo di partire dal nostro territorio per poi promuoverlo a livello internazionale, nei più importanti circuiti automobilistici del vecchio continente e non solo. Per questo motivo abbiamo deciso sin d’ora di ospitare in ogni evento di presentazione di Mrnc 12 e del Challenge Ferrari Europe un paese estero. In questo fine settimana ospite d’onore sarà il Vietnam con Duong Hai Hung ambasciatore del Vietnam in Italia accompagnato da una delegazione che vede anche la partecipazione della Fondazione Italia-Vietnam con la sua presidente Maily Anna Maria Nguyen. Sono certo che Macerata, le sue istituzioni e i rappresentanti delle imprese della provincia che parteciperanno, potranno dar inizio a relazioni di amicizia, di collaborazione e di un auspicabile futuro interscambio economico-commerciale. Il Vietnam oggi è un paese che sta sviluppando in particolare i settori ad alta tecnologia, come l’industria 4.0, la produzione di chip e semiconduttori, l’Ia e le energie rinnovabili. Infine, credo che Macerata e la sua provincia potranno solo che trarre gran beneficio, sia a livello di immagine che di visibilità internazionale, nell’affiancare la scuderia Mrnc 12 e con essa il brand più iconico e famoso, Ferrari».

Sempre il 13 aprile, in piazza della Libertà, e il 14 ai Giardini Diaz saranno esposte quattro vetture da competizione, due Ferrari 488 Challenge Evo con cui il pilota Giammarco Marzialetti ha gareggiato nella stagione 2022 e 2023 vincendo diverse gare, ma soprattutto alle finali mondiali Ferrari 2023 imponendosi come primo pilota italiano e al sesto posto della classifica generale, una Ferrari 296 Challenge, vettura nuovissima che debutterà alla prima gara sull’iconico tracciato del Mugello dal 2 al 5 maggio con cui sempre Marzialetti parteciperà al Campionato Ferrari Challenge Europa, Coppa Pirelli. «Alla base nostro team c’è la grandissima passione per il motorsport internazionale, mio, della mia famiglia e dello staff – ha detto Giammarco Marzialetti – aver organizzato questo evento a Macerata ci rende orgogliosi per portare la nostra passione dai circuiti più iconici in mezzo alla gente, con attenzione civica ai giovani con il nostro programma “Mrnc guida sicura e consapevole” che vuole far capire a tutti che le regole vanno sempre rispettate sia per strada che in pista»

Sabato alle 15:30 è in programma “Experience Pista Mrnc 12”, una parata dinamica delle Ferrari da competizione lungo le mura cittadine, con partenza e arrivo in piazza della Libertà seguendo lungo il percorso Rampa Zara, viale Giacomo Leopardi, piazza Garibaldi, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Nazario Sauro e viale Diomede Pantaleoni. L’evento si ripeterà domenica alle 10:45 e alle 15:30 con partenza e arrivo ai Giardini Diaz. «Questo evento trasformerà piazza della Libertà e poi i giardini Diaz in un museo a cielo aperto – ha concluso Gianluigi Bianchini del Team Racing Mrnc 12 – dove gli appassionati potranno ammirare le Ferrari 488 Challenge Evo e la nuovissima Ferrari 296 Challenge che debutterà per la prima volta al Mugello il 2-5 maggio per il Campionato Ferrari Challenge Europa, Coppa Pirelli. Oltre al le vetture da competizione saranno presenti le iconiche Ferrari stradali che faranno da cornice. Il Team Mrnc quest’anno prenderà parte al Campionato Ferrari Challenge Europa, Coppa Pirelli e il campionato italiano Gran Turismo Endurance vi aspettiamo in pista per vivere insieme emozioni fortissime che non si possono raccontare ma si possono solo vivere in prima persona».