Dicesi “trattorata” è la festa degli agricoltori a Matelica. Si è svolta ieri ed è la seconda edizione. L’idea nasce da alcuni giovani matelicese. Decine di mezzi agricoli e centinaia di persone hanno partecipato ieri alla “Trattorata matelicese”. Premiato l’agricoltore più anziani, ha 90 anni, e si chiama Giovanni Bernabei Pietrangeli. Alla manifestazione ha partecipato l’amministrazione comunale, e anche l’assessore regionale Chiara Biondi e il consigliere regionale Renzo Marinelli.

«Una bellissima domenica all’insegna del mondo agricolo – ha commentato il vicesindaco Denis Cingolani -. Un momento di festa per tutti coloro che dell’agricoltura ne hanno fatto un’attività lavorativa. A loro che sono i custodi principali del nostro territorio vanno i più vivi ringraziamenti e tutto il nostro rispetto. Grazie alle sorelle del monastero della Beata Mattia ed al parroco Lorenzo Paglioni per la funzione ecclesiastica svolta. Grazie inoltre per la partecipazione, ma soprattutto per l’attenzione verso questa manifestazione, all’assessore regionale Chiara Biondi, al consigliere regionale Renzo Marinelli ed a tutti i consiglieri comunali intervenuti. Il gesto forse più bello della giornata è stato il premio a Giovanni Bernabei Pietrangeli, conosciuto meglio come “Nannino dell’Indico”. Oggi ancora all’età di 90 anni fiero con il suo trattore a sfilare per le vie di Matelica. Questo per me è il più grande esempio d’amore per la propria terra e per il proprio lavoro».