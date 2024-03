«Il Governo, nel decreto Superbonus, in fase di emanazione, ha deciso di salvaguardare questa misura solo per il cratere sismico consentendo alla ricostruzione di non avere alcun rischio di interruzione, e questo non è mai stato in dubbio» così il governatore Francesco Acquaroli in serata. Oltre a lui ad annunciare che il superbonus nel cratere è salvo sono Lucia Albano, deputata di Fratelli d’Italia e sottosegretaria all’Economia, e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Un annuncio che arriva dopo le forti polemiche sull’addio al superbonus che in tanti temevano potesse riguardare anche le zone colpite dai terremoti del 2016 e 2009 decretando la fine della ricostruzione nella nostra provincia e regione e nelle altre zone del centro Italia.

Acquaroli ha sottolineato: «Siamo da sempre al fianco delle comunità colpite dal sisma del 2016 e continueremo ad esserlo fino a quando non si tornerà alla normalità. Sappiamo quanto profonda sia la ferita che ha lasciato il terremoto e per questo la ricostruzione rappresenta una priorità, a tutti i livelli. Non posso che ringraziare il sottosegretario Lucia Albano, il commissario Guido Castelli, il ministro Giancarlo Giorgetti e tutto il Governo guidato da Giorgia Meloni, perché ancora una volta hanno confermato, nonostante le difficoltà del momento contingente, sensibilità nei confronti di questo tema, vicinanza al nostro territorio e coerenza rispetto a quanto sempre dichiarato. Questo Governo ci ha dimostrato, con misure concrete, più di quanto la nostra regione si sia vista riconoscere in decenni».

Lucia Albano ha parlato di una giornata di lavoro al ministero dell’Economia al termine della quale «in raccordo con la presidenza del Consiglio dei ministri, posso dire che nel “decreto Superbonus”, in via di emanazione, non è previsto alcun blocco a cessione di credito e sconto in fattura per i crediti “superbonus sisma” relativi alla ricostruzione del cratere appenninico, ma solo azioni di monitoraggio per salvaguardare i conti pubblici. Il raggiungimento di questo risultato importante è stato possibile anche grazie al presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha sostenuto con forza la ricerca di una soluzione a tutela delle comunità marchigiane colpite dal terremoto. Nonostante la pesante eredità del Superbonus, che ha avuto un impatto radioattivo sulle finanze pubbliche e che ha costretto il Governo a intervenire con decisione per salvare i conti dello Stato, continuiamo ad essere impegnati per sostenere cittadini, famiglie e imprese e per garantire la ripresa, la riparazione e la ricostruzione dei territori feriti dal sisma».

«Anche in questo nuovo decreto legge sul 110%, diversamente dalle indiscrezioni iniziali, le ragioni del cratere sono state rispettate e sono certo che questa attenzione non verrà meno – ha detto il commissario Guido Castelli -. Ho personalmente rappresentato al Governo le esigenze del cratere e la certezza di non essere lasciato solo. Il decreto consentirà ai proprietari degli immobili lesionati o distrutti dal sisma di continuare a sommare il contributo sisma alle agevolazioni offerte dal 110%. Le modifiche attese sul 110 non si applicheranno alle aree del sisma 2016 e 2009» così recita testualmente la lettera b del comma 1 dell’articolo 1 del provvedimento che domani sarà alla firma del presidente della Repubblica». Castelli aggiunge «mi auguro addirittura che aggiornando il contributo sisma si possa rapidamente fare a meno del 110%, che per i proprietari degli immobili danneggiati si era proposto come strumento difensivo e integrativo (non certo speculativo) rispetto al contributo parametrico sisma».