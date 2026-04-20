Arrivano 3,7 milioni di euro per l’Ipsia Frau a San Ginesio. Il via libera dell’Ufficio speciale per la ricostruzione per l’intervento relativo al lotto B.

Il trasferimento consente di raggiungere l’80% dell’importo complessivo autorizzato, pari a 8,3 milioni. Il progetto, che prevede la realizzazione di un moderno istituto professionale con palestra annessa, è già in fase operativa: i lavori sono stati affidati e avviati nel 2024. La riapertura è prevista per settembre.

«Non si tratta solo di ricostruire edifici, ma di restituire ai territori spazi di formazione, aggregazione e crescita. La ricostruzione è anche sociale e passa necessariamente dalla scuola. I giovani sono al centro del nostro lavoro di rilancio di tutto il cratere» sottolinea il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Il sindaco Giuliano Ciabocco aggiunge: «Si tratta di un progetto essenziale per la nostra comunità, sul quale abbiamo investito con grande convinzione. A settembre i nostri ragazzi potranno tornare a vivere questa scuola così importante: sarà un momento di festa e di autentica ripartenza per tutta San Ginesio».